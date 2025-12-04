Desde que arrancó con su nuevo programa La Mañana con Moria, Moria Casán no para de ser noticia con sus picantísimas declaraciones, ahora contando todo lo que pasó en la gala de los Personajes del Año de la revista Gente.
"¡Muchas zorrritas!", Moria Casán contó todo lo que no se vio de la tapa de GENTE
Moria Casán disparó sin filtros y reveló las intimidades más escandalosas de la tapa de los Personajes del Año 2025. Todo los detalles
Como no podía ser de otra manera, Moria Casán dijo presente en la fiesta que incluyó a figuras como Yanina Latorre, Mirtha Legrand, Nico Vázquez, Migue Granados, Wanda Nara, Evangelina Anderson, Nico Occhiato, Paula Chaves, Valeria Mazza, Julieta Poggio y los influencers y streamers del momento.
Filosa, Moria Casán arrancó la mañana del jueves apuntando contra los invitados. "Muchas zorritas andando por ahí... mucho influencer que paga por estar siguió. "¿Quiénes son?", agregó divertida.
“El folclore también de encontrarnos, chusmear. ¡Cuánta papada transpirada! ‘¡Hace dos papadas que no te veo! Tenía ganas de decirle a uno’”, agregó Moria Casán quien reveló que luego de su primera tapa acostada la producción de Gente decidió poner un almohadon exclusivo para ella. "No lo llevé yo me lo dieron", dijo.
Moria Casán lapidaria tras ver a Wanda Nara antes de sus retoques
Desde su comentada entrevista con la China Suárez, Moria Casán no para de meterse en el "Wandagate" hablando de todos sus protagonistas, entre ellos Wanda Nara a quien liquidó.
En su programa Moria Casán y su equipo recordaron viejas apariciones de Wanda Nara en el living de Susana Giménez y la diva quedó impactada con el aspecto de Wanda. “Es otra mujer, estamos viendo su transformación física, ahí era una chiquita con una frescura impresionante, era mucho más joven, tenía otra cara, otros dientes, otro pelo, divina, tenía frescura, ahora es otra persona”, dijo Moria sin filtros.
Además, la One estalló tras ver los chats íntimos entre Wanda Nara y Mauro Icardi en los que el futbolista se refiere a la hamburguesa cuando habla de las partes íntimas de Wanda . “Él le decía hamburguesa, metafóricamente, a la ‘vayaina’. ¡Ay, la ‘vayaina’ hamburguesa! ¡Qué asco! ¡Me muero! ¡Me descompensé!”, arrancó Moria entre risas, “Me imagino ahí abajo una hamburguesa… ¡qué asco! Me descompensé”, siguió divertida.