"¡Muchas zorrritas!", Moria Casán contó todo lo que no se vio de la tapa de GENTE

moria casan tapa gente Moria Casán sin filtros sobre la tapa de los Personajes del Año.

“El folclore también de encontrarnos, chusmear. ¡Cuánta papada transpirada! ‘¡Hace dos papadas que no te veo! Tenía ganas de decirle a uno’”, agregó Moria Casán quien reveló que luego de su primera tapa acostada la producción de Gente decidió poner un almohadon exclusivo para ella. "No lo llevé yo me lo dieron", dijo.

Moria Casán lapidaria tras ver a Wanda Nara antes de sus retoques

Desde su comentada entrevista con la China Suárez, Moria Casán no para de meterse en el "Wandagate" hablando de todos sus protagonistas, entre ellos Wanda Nara a quien liquidó.

En su programa Moria Casán y su equipo recordaron viejas apariciones de Wanda Nara en el living de Susana Giménez y la diva quedó impactada con el aspecto de Wanda. “Es otra mujer, estamos viendo su transformación física, ahí era una chiquita con una frescura impresionante, era mucho más joven, tenía otra cara, otros dientes, otro pelo, divina, tenía frescura, ahora es otra persona”, dijo Moria sin filtros.

wanda nara moria Moria Casán habló de la transformación física de Wanda Nara y no se guardó nada.

Además, la One estalló tras ver los chats íntimos entre Wanda Nara y Mauro Icardi en los que el futbolista se refiere a la hamburguesa cuando habla de las partes íntimas de Wanda . “Él le decía hamburguesa, metafóricamente, a la ‘vayaina’. ¡Ay, la ‘vayaina’ hamburguesa! ¡Qué asco! ¡Me muero! ¡Me descompensé!”, arrancó Moria entre risas, “Me imagino ahí abajo una hamburguesa… ¡qué asco! Me descompensé”, siguió divertida.