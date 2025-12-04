Aseguran que Sabrina Rojas hundió a Pampita Ardohain y le dijo lo peor

sabrina pampita look El filoso comentario de Sabrina Rojas sobre el look de Pampita.

"Ay, ¿estoy abierta?”, siguió Sabrina Rojas bromeando. “Menos mal que dije una boludez. Es algo que se puede decir al aire, como que no le pegó. Es hermosa siempre, pero está medio vampira”, agregó picantísima.

Sabrina Rojas se metió en el Wandagate

Sabrina Rojas apuntó contra la China Suárez luego de que la acriz hablara de los celos de Mauro Icardi por sus escenas de alto voltaje.

"La China Suárez se hace la liberal y es la más polleruda de todas", dijo Sabrina Rojas quien días fue letal con Benjamín Vicuña al recordar todas sus infidelidades.

“No nos olvidemos que Benjamín siempre habla de manera tan amorosa, para y da la nota, escribe muy bien, pero es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres”, arrancó.

“Les ha metido los cuernos hasta cansarse con compañeras de trabajo. Las ha enloquecido. Que ahora esté todo bien es otra cosa. Sí lo bancamos en no querer que sus hijos se vayan a vivir a otro país. Eso debe ser doloroso, porque querés vivir el día a día con tus hijos si sos un padre presente” lo defendió. “Pero no es tan santo”, cerró contundente haciendo referencia a los affaires del actor con famosas como Isabel Macedo, Romina Gaetani y hasta la misma China Suárez.