Sabrina Rojas opinó del look dePampita Carolina Ardohain en la gala de los Personajes del Año de la revista GENTE 2025 y se volvió viral.
Aseguran que Sabrina Rojas hundió a Pampita Ardohain y le dijo lo peor
Explosión en las redes sociales por el tremendo descargo de Sabrina Rojas al ver el look de Pampita. Todos los detalles
Para la fiesta donde asistieron celebrities como Mirtha Legrand, Leandro Paredes, Nico Vázquez, Mariana Fabbiani, Yanina Latorre, Ángel de Brito, entre otros, Pampita eligió un modelo de Carolina Herrera que no convenció a Sabrina Rojas.
“Está hermosa, pero está pálida de cara. Carolina Herrera no le pegó al número de base”, lanzó Sabrina Rojas en Pasó en América luego de que Pampita revelara que fue vestida de pies a cabeza por la maison.
"Ay, ¿estoy abierta?”, siguió Sabrina Rojas bromeando. “Menos mal que dije una boludez. Es algo que se puede decir al aire, como que no le pegó. Es hermosa siempre, pero está medio vampira”, agregó picantísima.
Sabrina Rojas se metió en el Wandagate
Sabrina Rojas apuntó contra la China Suárez luego de que la acriz hablara de los celos de Mauro Icardi por sus escenas de alto voltaje.
"La China Suárez se hace la liberal y es la más polleruda de todas", dijo Sabrina Rojas quien días fue letal con Benjamín Vicuña al recordar todas sus infidelidades.
“No nos olvidemos que Benjamín siempre habla de manera tan amorosa, para y da la nota, escribe muy bien, pero es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres”, arrancó.
“Les ha metido los cuernos hasta cansarse con compañeras de trabajo. Las ha enloquecido. Que ahora esté todo bien es otra cosa. Sí lo bancamos en no querer que sus hijos se vayan a vivir a otro país. Eso debe ser doloroso, porque querés vivir el día a día con tus hijos si sos un padre presente” lo defendió. “Pero no es tan santo”, cerró contundente haciendo referencia a los affaires del actor con famosas como Isabel Macedo, Romina Gaetani y hasta la misma China Suárez.