La respuesta de Sabrina Rojas tras ser ninguneda por Luciano Castro y Griselda Siciliani

Sabrina Rojas habló del encuentro que no fue y fue contundente. “Lo más lógico es que vayan. Estamos hablando de un supuesto, no sucedió“, dijo al ser consultada si se sentiría incómoda. “No hablaron ellos que vienen con mis hijos, no voy a hablar yo”, agregó luego cuando Luciano Castro y Griselda llegaron a la gala.

¿Sabrina Rojas le tiró onda a Leo Sbaraglia?

Si bien no se cruzó con Luciano Castro, Sabrina Rojas tuvo un intercambio de lo más comentado con Leo Sbaraglia en la alfombra roja según revelaron en Intrusos.

"Me atrevo a decir que hay una sinergia, una simpatía, una buena onda, cruce de miradas. Cuando ella lo entevistó había una tensión nerviosa, ¿sexual?. El es muy cuidadoso, es un señor y ella se desarmaba en piropos porque se nota que lo admira", arrancó Karina Iavícoli.

sabrina sbaraglia Fuertes rumores sobre Sabrina Rojas y Leonardo Sbaraglia.

"Algunos me llegaron a decir esta puede ser la pareja del futuro. Estamos hablando de Sabrina Rojas y Leo Sbaraglia. Mucha gente que estaba ahí me dijo que vio mucha mirada, mucha armonía", siguió Iavícoli mientras los panelistas comentaban sobre la fama de conquistador que tiene el actor." Se ve más interés de ella hacia Leo", concluyeron luego.