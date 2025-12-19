¿Desbordada? Wanda Nara habló de la Navidad que pasará sin sus hijas

china suarez cena hijas mauro.jpg La reacción de Wanda Nara luego de que confirmara que sus hijas pasarán Navidad con Mauro Icardi y la China Suárez.

En medio de todos los rumores sobre su enojo, Wanda Nara rompió el silencio y sorprendió con sus declaraciones. “No hablo de eso ya hace rato. No tengo ni idea del expediente. Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, arrancó Wanda Nara desde su camioneta acompañada por su novio Martín Migueles.

¿Wanda Nara feliz por la Navidad de sus hijas con Mauro Icardi?

"No voy a hablar de las chicas, la verdad que no tengo ganas de que sea público sus actividades, son privadas", siguió tratando de no ahondar en el tema.

Además, Wanda Nara reveló cómo pasará las fiestas luego de que trascendiera que antes de que se conociera la decisión del juez a favor de Mauro Icardi la rubia habriá planeado viajar con Martín Migueles y sus hijas a Uruguay para celebrar la Nochebuena en su mansión de Punta del Este.

"Tenemos una gran familia y la voy a pasar, sí, seguramente con Zaira, con mi mamá, con mi novio, con toda la gente que pasé todo el año voy a estar”, explicó.