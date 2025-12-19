Wanda Nara habló con los periodistas luego de que saliera a la luz la resolución de la Justicia determinó que sus hijas Francesca e Isabella pasen Navidad y Nochebuena con Mauro Icardi y la China Suárez.
¿Desbordada? Wanda Nara habló de la Navidad que pasará sin sus hijas
“Estoy hablando con la abogada Lara Piro, acaba de resolver el juez lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas, si con Wanda o con Mauro, quién ganó la batalla legal y ella me dice: pasan Navidad con Mauro Icardi”, y por ende también con la China Suárez revelaba Paula Varela en Intrusos el jueves al mediodía.
Al confirmarse el revés judicial para Wanda Nara comenzaron a correr versiones asegurando que la rubia habría suspendido la grabación de Masterchef por el disgusto que le generó la noticia.
En medio de todos los rumores sobre su enojo, Wanda Nara rompió el silencio y sorprendió con sus declaraciones. “No hablo de eso ya hace rato. No tengo ni idea del expediente. Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, arrancó Wanda Nara desde su camioneta acompañada por su novio Martín Migueles.
¿Wanda Nara feliz por la Navidad de sus hijas con Mauro Icardi?
"No voy a hablar de las chicas, la verdad que no tengo ganas de que sea público sus actividades, son privadas", siguió tratando de no ahondar en el tema.
Además, Wanda Nara reveló cómo pasará las fiestas luego de que trascendiera que antes de que se conociera la decisión del juez a favor de Mauro Icardi la rubia habriá planeado viajar con Martín Migueles y sus hijas a Uruguay para celebrar la Nochebuena en su mansión de Punta del Este.
"Tenemos una gran familia y la voy a pasar, sí, seguramente con Zaira, con mi mamá, con mi novio, con toda la gente que pasé todo el año voy a estar”, explicó.