Mauro Icardi le ganó la última gran guerra a Wanda Nara

“Estoy hablando con la abogada Lara Piro, acaba de resolver el juez lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas, si con Wanda o con Mauro, quién ganó la batalla legal y ella me dice: pasan Navidad con Mauro Icardi”, y por ende también con la China Suárez reveló Paula Varela en Intrusos. “Acá en Buenos Aires. Así que Wanda tendrá que pasar Año Nuevo”, agregó.

¿Mauro Icardi se va del Galatasaray?

Además, el futbolista fue noticia luego de que trascendieran versiones asegurando que el Galatasaray le habría soltado la mano y culminaría su contrato en el 2026.

Lejos de dejarlo pasar, Mauro Icardi salió con los tapones de punta y habló de los periodistas con un feroz posteo en su cuenta de Instagram.

Palabras de Mauro Icardi Las explosivas declaraciones de Mauro Icardi sobre su situación en Galatasaray.

Mauro Icardi se expresó en Instagram donde apuntó directamente al periodismo turco: "Entiendo que mi nombre les vende y que algunos periodistas turcos quieren instalar que me llamaron del club para informarme de mi no renovación de contrato, pero no solo no me llamó nadie a mí, sino que a mi representante tampoco".

Además, se refirió a las verdaderas intenciones de nombrarlo luego de que Galatasaray cayó frente al Mónaco por 1 a 0 en la sexta fecha de la Champions League: "¿Quieren vender una noticia que no es noticia - porque mi contrato termina en junio de 2026 - para tapar la derrota de ayer?".

"No permito que usen mi imagen para eso. Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza bien alta, y en el hipotético caso que me vaya antes es solamente y 100% decisión mía, de nadie más. Les mando un beso", continuó el descargo del delantero.

Y, para finalizar, fue tajante: "Tienen Icardi por unos meses más. Disfruten que luego me van a extrañar".