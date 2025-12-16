A días de la celebración de Nochebuena y Navidad, salió a la luz una nueva pelea que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Mauro Icardi.
¡Se supo! La última gran guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Se filtró la feroz pelea que están viviendo Mauro Icardi y Wanda Nara en los últimos días del año. Todos los detalles
A lo largo del año, Mauro Icardi y Wanda Nara han mantenido una disputa legal por la tenencia de sus hijas y cuota alimentaria, llena de escándalos y polémicas.
Ahora, en Puro Show dieron a conocer un nuevo capítulo en su enfrentamiento debido a la determinación de con quién pasarán las fiestas Francesca e Isabella. Según explicó Angie Balbiani, Wanda Nara estaría decidida a celebrar Nochebuena con sus hijas, dado que el año pasado lo pasaron con Mauro Icardi.
Sin embargo el futbolista tendría disponible el día de Navidad para estar con las pequeñas ya que debe regresar a concentrar para los partidos que disputará a principios de enero con el Galatasaray. “Ahora el que tiene la decisión de ver quién va a pasar Navidad con las chicas va a ser el juez”, reveló la panelista. “Por lo general la justicia tiene que inclinarse por el padre que está trabajando, pero bueno, en este caso no sé qué es lo que va a decidir. No lo sabemos”, cerró.
La feroz indirecta de Wanda Nara a la China Suárez durante la despedida de Eugenia Tobal
Eugenia Tobal fue eliminada de Masterchef Celebrity y en el programa de su emocionante despedida, Wanda Nara sorprendió con un descargo dedicado indirectamente a la China Suárez.
"Bueno, Euge, qué te puedo decir. No te conocía, no nos habíamos cruzado nunca. Sos una gran profesional y creo que sos un ejemplo para todas las mujeres", arrancó la conductora.
"Viviste situaciones tremendas y nos enseñás a todas que hay que seguir adelante y ser el mejor ejemplo que podemos ser para nuestros hijos", dijo haciendo referencia al embarazo que perdió Eugenia Tobal luego de que Nicolás Cabré la engañará con la China Suárez.