¡Se supo! La última gran guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Sin embargo el futbolista tendría disponible el día de Navidad para estar con las pequeñas ya que debe regresar a concentrar para los partidos que disputará a principios de enero con el Galatasaray. “Ahora el que tiene la decisión de ver quién va a pasar Navidad con las chicas va a ser el juez”, reveló la panelista. “Por lo general la justicia tiene que inclinarse por el padre que está trabajando, pero bueno, en este caso no sé qué es lo que va a decidir. No lo sabemos”, cerró.

La feroz indirecta de Wanda Nara a la China Suárez durante la despedida de Eugenia Tobal

Eugenia Tobal fue eliminada de Masterchef Celebrity y en el programa de su emocionante despedida, Wanda Nara sorprendió con un descargo dedicado indirectamente a la China Suárez.

"Bueno, Euge, qué te puedo decir. No te conocía, no nos habíamos cruzado nunca. Sos una gran profesional y creo que sos un ejemplo para todas las mujeres", arrancó la conductora.

wanda eugenia china

"Viviste situaciones tremendas y nos enseñás a todas que hay que seguir adelante y ser el mejor ejemplo que podemos ser para nuestros hijos", dijo haciendo referencia al embarazo que perdió Eugenia Tobal luego de que Nicolás Cabré la engañará con la China Suárez.