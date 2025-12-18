Maru Botana habló de la empleada que denunció a su marido: "Es una basura"

maru botana Maru Botana habló de la denuncia apuntada contra su ex marido.

Sin embargo, Ángel de Brito reveló que Maru Botana y su marido habrían llegado a un acuerdo millonario con la ex camarera que acusó al empresario de incomodorla y mirarla indebidamente.

La denuncia contra el marido de Maru Botana

Según explicó Ángel de Brito la denuncia apuntaría directamente a Bernardo Solá por su comportamiento con la denunciante.

“El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija”, leyó el martes por la noche citando el expediente.

De acuerdo al informe, Bernardo Solá y la ex empleada habrían llegado a un acuerdo económico ."Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo... Lo acusa de incomodarla", precisó el conductor de LAM.

Más adelante, dio a conocer los números del acuerdo: "La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. Los demandados sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora de la siguiente forma".

"El 9 de diciembre ya pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares", cerró.