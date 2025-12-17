Durante la noche del martes, Ángel de Brito reveló que una exempleada de uno de los locales de Maru Botana demandó a la pastelera y a su marido Bernardo Solá por deudas salariales y, especialmente, por acoso y hostigamiento laboral.
El llamativo posteo de Maru Botana tras la denuncia a su marido por acoso laboral
La reacción de Maru Botana luego de que saliera a la luz la demanda que recibió su marido por una ex empleada de sus locales.
Según explicó la denuncia apuntaría directamente a Bernardo Solá por su comportamiento con la denunciante. “El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija”, leyó el periodista, citando el expediente.
De acuerdo al informe, Bernardo Solá y la ex empleada habrían llegado a un acuerdo económico antes de que la noticia llegara a los medios y ahora Maru Botana sorprendió con su aparición en las redes sociales.
Lejos de hacer referencia a la denuncia, Maru Botana arrancó la mañana del miércoles publicando una serie de videos de su infaltable entrenamiento de todos los días. "No te olvides de entrenar", "Dale que vos podés", escribió la pastelera sin mencionar el tema.
Cuánto le pagaron Maru Botana y su marido a su denunciante.
Además de ahondar en los motivos por los que Bernardo Solá, fue demandado, De Brito sacó a la luz comó fue el acuerdo económico con la denunciante.
"Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo... Lo acusa de incomodarla", precisó el conductor de LAM.
Más adelante, dio a conocer los números del acuerdo: "La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. Los demandados sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora de la siguiente forma"."El 9 de diciembre ya pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares", cerró.