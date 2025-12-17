El llamativo posteo de Maru Botana tras la denuncia a su marido por acoso laboral

MARU BOTANA REACCION DENUNCIA Maru Botana siguió con sus posteos habituales y mostró su rutina de entrenamiento.

Lejos de hacer referencia a la denuncia, Maru Botana arrancó la mañana del miércoles publicando una serie de videos de su infaltable entrenamiento de todos los días. "No te olvides de entrenar", "Dale que vos podés", escribió la pastelera sin mencionar el tema.

Cuánto le pagaron Maru Botana y su marido a su denunciante.

Además de ahondar en los motivos por los que Bernardo Solá, fue demandado, De Brito sacó a la luz comó fue el acuerdo económico con la denunciante.

"Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo... Lo acusa de incomodarla", precisó el conductor de LAM.

Más adelante, dio a conocer los números del acuerdo: "La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. Los demandados sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora de la siguiente forma"."El 9 de diciembre ya pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares", cerró.