El incomodísimo momento que vivió una famosa con el esposo de Maru Botana

Mientras siguen las repercusiones por la denuncia que recibieron Maru Botana y especialmente su marido Bernardo Solá por acoso y hostigamiento laboral a una ex empleada de sus locales, salió a la luz más información comprometedora.
En LAM, hicieron un repaso de lo sucedido mostrando parte de las pruebas que presentó la empleada contra el marido de Maru Botana, incluyendo comentarios de clientes criticando el accionar del empresario con los camareros del local. De acuerdo al expediente, Bernardo Solá habría tenido comportamiento inapropiado con varias empleadas y ahora Yanina Latorre fue por más.
"Alguien me llamó, Ángel, no voy a dar el nombre, que te estaba viendo cuando vos contaste todo esto, alguien famoso, conocido, y me dijo que sufrió una situación parecida con el marido de Maru, sin hostigamiento, que estaba en una fiesta", comenzó relatando Latorre.
"De repente el tipo estaba mirándola derecho a sus partes de una manera grosera delante de ella y la incomodó. Y Maru estaba al lado fingiendo demencia", siguió sobre el incómodo episodio que vivió la famosa cuya identidad no fue revelada.
La denuncia a Maru Botana y su marido
Ángel de Brito explicó que la denuncia apuntaría directamente a Bernardo Solá por su comportamiento con la denunciante. “El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija”, leyó el periodista, citando el expediente.
"Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo... Lo acusa de incomodarla", precisó De Brito.
Más adelante, dio a conocer los números del acuerdo: "La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. Los demandados sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora de la siguiente forma"."El 9 de diciembre ya pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares", cerró.