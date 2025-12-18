Sabrina Rojas confesó que lo que pasó con Luciano Castro en los Martín Fierro fue planeado por ellos

sabrina luciano Luciano Castro y Griselda Siciliani no saludaron a Sabrina Rojas.

Ahora, Sabrina Rojas visitó Lam y reveló cómo fueron las cosas. "No pasó nada. En realidad, fue confuso... Todo sucedió en 7 segundos, lo editaron muy bien y parecía un novelón, era cine. Hicimos de todo para no cruzarnos y nos cruzamos", arrancó Sabrina.

Sabrina Rojas sin filtros sobre lo sucedido en los Martín Fierro con Luciano Castro

"Estaba arreglado para evitar esto porque estaba la nena. Ellos calcularon llegar 20 minutos después de la alfombra, pero entre que me hablaron por cucaracha y me hicieron una nota, se fue el tiempo", relató Sabrina Rojas.

"Lo incómodo fue que él atinó a saludarme, Espe (su hija) me miró para saludarme, pero al mismo tiempo, se le iba la gente con la que estaba y como que no supo qué hacer".

Además, Sabrina Rojas reveló que se comunicó con Luciano Castro despúes de lo sucedido. "Nos dimos cuenta que no hubo mala intención de ninguna parte", cerró.

¿Qué pasó entre Sabrina Rojas y Leo Sbaraglia?

Si bien no se cruzó con Luciano Castro, Sabrina Rojas tuvo un intercambio de lo más comentado con Leo Sbaraglia en la alfombra roja según revelaron en Intrusos.

sabrina sbaraglia

"Me atrevo a decir que hay una sinergia, una simpatía, una buena onda, cruce de miradas. Cuando ella lo entevistó había una tensión nerviosa, ¿sexual?. El es muy cuidadoso, es un señor y ella se desarmaba en piropos porque se nota que lo admira", arrancó Karina Iavícoli.

"Algunos me llegaron a decir esta puede ser la pareja del futuro. Estamos hablando de Sabrina Rojas y Leo Sbaraglia. Mucha gente que estaba ahí me dijo que vio mucha mirada, mucha armonía", siguió Iavícoli mientras los panelistas comentaban sobre la fama de conquistador que tiene el actor." Se ve más interés de ella hacia Leo", concluyeron luego.