El drama que está atravesando Sabrina Rojas a días de la Navidad

"Yo me voy de joda aun teniendo a los nenes. Pero cuando estoy sin mis hijos la paso bien dos o tres días y después me aburro” siguió Sabrina Rojas quien incluso dio detalles de su vínculo con Luciano Castro. “En general, Navidad siempre les tocó conmigo. Con Luciano no tenemos días fijos. Nos vamos hablando y viendo cómo viene la semana del otro”.

Sabrina Rojas sin filtros sobre su desencuentro con Luciano Castro y Griselda Siciliani en los Martín Fierro

"Hicimos de todo para no cruzarnos y nos cruzamos", arrancó Sabrina sobre el incómodo momento que vivieron en la alfombra roja.

"Estaba arreglado para evitar esto porque estaba la nena. Ellos calcularon llegar 20 minutos después de la alfombra, pero entre que me hablaron por cucaracha y me hicieron una nota, se fue el tiempo", relató Sabrina Rojas.

sabrina luciano

"Lo incómodo fue que él atinó a saludarme, Espe (su hija) me miró para saludarme, pero al mismo tiempo, se le iba la gente con la que estaba y como que no supo qué hacer".

Además, Sabrina Rojas reveló que se comunicó con Luciano Castro despúes de lo sucedido. "Nos dimos cuenta que no hubo mala intención de ninguna parte", cerró.