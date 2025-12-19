Inicio Farándula China Suárez
Escándalo

La tremenda reacción de la China Suárez tras enterarse que pasará la Navidad con las hijas de Wanda Nara

Qué hizo la China Suárez luego de que saliera a la luz la resolución del juez a favor de Mauro Icardi. Todos los detalles

Por UNO
Qué hizo la China Suárez al saber que celebrará las fiestas con las hijas de Wanda Nara.

Qué hizo la China Suárez al saber que celebrará las fiestas con las hijas de Wanda Nara.

El jueves al mediodía, se que confirmó que tras todo un año de pelas judiciales, la Justicia determinó que las hijas de Wanda Nara celebren Nochebuena y Navidad con Mauro Icardi y la China Suárez.

“Estoy hablando con la abogada Lara Piro, acaba de resolver el juez lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas, si con Wanda o con Mauro, quién ganó la batalla legal y ella me dice: pasan Navidad con Mauro Icardi”, y por ende también con la China Suárez revelaba Paula Varela en Intrusos.

“Acá en Buenos Aires. Así que Wanda tendrá que pasar Año Nuevo”, agregaba sobre la determinación judicial que cambió todos los planes de la conductora de Masterchef que tenía planeado viajar con sus hijos y su novio Martín Migueles a su espectacular casa en Punta del Este.

navidad china hijas wanda
La China Su&aacute;rez y Mauro Icardi felices tras la resoluci&oacute;n del juez.

La China Suárez y Mauro Icardi felices tras la resolución del juez.

Como no podía ser de otra manera, la China Suárez tampoco se quedó callada.Si bien no hizo referencia directa a lo sucedido, tras la viralización de la resolución a favor de Mauro Icardi, la actriz resdobló la apuesta publicando un collage de fotos navideñas, mostrándose feliz y enamorada junto al futbolista.

La China Suárez cuestionada por su look

A días de la Navidad, la China Suárez disfrutó de una tarde al aire libre en Estambul junto a Mauro Icardi y amigos y no dudó en imponer tendencia recibiendo comentarios de lo más variados.

Fanática de los estilos románticos, la China Suárez eligió una camisa con cuello alto, moño en el cueño, chaqueta de gamuza, pantalón engro y botas de media caña.

CHINA SUAREZ LOOK NAPOLEON
El look de la China Su&aacute;rez en Estambul que fue cuestionado.

El look de la China Suárez en Estambul que fue cuestionado.

Lejos de recibir elogios, los comentarios cuestionando su elección fashionista no tardaron en llegar, comparándola incluso con Napoléon Bonaparte. "¿Quién la viste, Napoleón?", "Es San Martín", "¿Qué hace?", escribieron algunos usuarios indignados.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar