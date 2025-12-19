El jueves al mediodía, se que confirmó que tras todo un año de pelas judiciales, la Justicia determinó que las hijas de Wanda Nara celebren Nochebuena y Navidad con Mauro Icardi y la China Suárez.
La tremenda reacción de la China Suárez tras enterarse que pasará la Navidad con las hijas de Wanda Nara
Qué hizo la China Suárez luego de que saliera a la luz la resolución del juez a favor de Mauro Icardi. Todos los detalles
“Estoy hablando con la abogada Lara Piro, acaba de resolver el juez lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas, si con Wanda o con Mauro, quién ganó la batalla legal y ella me dice: pasan Navidad con Mauro Icardi”, y por ende también con la China Suárez revelaba Paula Varela en Intrusos.
“Acá en Buenos Aires. Así que Wanda tendrá que pasar Año Nuevo”, agregaba sobre la determinación judicial que cambió todos los planes de la conductora de Masterchef que tenía planeado viajar con sus hijos y su novio Martín Migueles a su espectacular casa en Punta del Este.
Como no podía ser de otra manera, la China Suárez tampoco se quedó callada.Si bien no hizo referencia directa a lo sucedido, tras la viralización de la resolución a favor de Mauro Icardi, la actriz resdobló la apuesta publicando un collage de fotos navideñas, mostrándose feliz y enamorada junto al futbolista.
La China Suárez cuestionada por su look
A días de la Navidad, la China Suárez disfrutó de una tarde al aire libre en Estambul junto a Mauro Icardi y amigos y no dudó en imponer tendencia recibiendo comentarios de lo más variados.
Fanática de los estilos románticos, la China Suárez eligió una camisa con cuello alto, moño en el cueño, chaqueta de gamuza, pantalón engro y botas de media caña.
Lejos de recibir elogios, los comentarios cuestionando su elección fashionista no tardaron en llegar, comparándola incluso con Napoléon Bonaparte. "¿Quién la viste, Napoleón?", "Es San Martín", "¿Qué hace?", escribieron algunos usuarios indignados.