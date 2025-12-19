La tremenda reacción de la China Suárez tras enterarse que pasará la Navidad con las hijas de Wanda Nara

navidad china hijas wanda La China Suárez y Mauro Icardi felices tras la resolución del juez.

Como no podía ser de otra manera, la China Suárez tampoco se quedó callada.Si bien no hizo referencia directa a lo sucedido, tras la viralización de la resolución a favor de Mauro Icardi, la actriz resdobló la apuesta publicando un collage de fotos navideñas, mostrándose feliz y enamorada junto al futbolista.

La China Suárez cuestionada por su look

A días de la Navidad, la China Suárez disfrutó de una tarde al aire libre en Estambul junto a Mauro Icardi y amigos y no dudó en imponer tendencia recibiendo comentarios de lo más variados.

Fanática de los estilos románticos, la China Suárez eligió una camisa con cuello alto, moño en el cueño, chaqueta de gamuza, pantalón engro y botas de media caña.

CHINA SUAREZ LOOK NAPOLEON El look de la China Suárez en Estambul que fue cuestionado.

Lejos de recibir elogios, los comentarios cuestionando su elección fashionista no tardaron en llegar, comparándola incluso con Napoléon Bonaparte. "¿Quién la viste, Napoleón?", "Es San Martín", "¿Qué hace?", escribieron algunos usuarios indignados.