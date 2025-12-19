La escandalosa reacción de Wanda Nara al saber que Icardi pasará la Navidad con sus hijas

“Estoy hablando con la abogada Lara Piro, acaba de resolver el juez lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas, si con Wanda o con Mauro, quién ganó la batalla legal y ella me dice: pasan Navidad con Mauro Icardi”, y por ende también con la China Suárez revelaba Paula Varela en Intrusos. “Acá en Buenos Aires. Así que Wanda tendrá que pasar Año Nuevo”, agregaba.

Minutos despúes en el Diario de Mariana, revelaron que Wanda Nara se enteró de la noticia mientras estaba grabando Masterchef y tuvo que frenar el programa. “Mauro Icardi viene a la Argentina del 22 al 27 de dicimbre; Wanda hoy tenía programa, se enteró de la noticia y canceló todo, estaba en el canal y frenó las grabaciones de Masterchef porque no se tomó bien la noticia, se brotó”, arrancó Tati Schapito.