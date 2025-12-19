Salió a la luz cómo reaccionó Wanda Nara luego de enterarse que la Justicia determinó que sus hijas Francesca e Isabella pasen Navidad y Nochebuena con Mauro Icardi.
La escandalosa reacción de Wanda Nara al saber que Icardi pasará la Navidad con sus hijas
Qué hizo Wanda Nara tras la resolución de la Justicia que favoreció el pedido de Mauro Icardi para Nochebuena
“Estoy hablando con la abogada Lara Piro, acaba de resolver el juez lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas, si con Wanda o con Mauro, quién ganó la batalla legal y ella me dice: pasan Navidad con Mauro Icardi”, y por ende también con la China Suárez revelaba Paula Varela en Intrusos. “Acá en Buenos Aires. Así que Wanda tendrá que pasar Año Nuevo”, agregaba.
Minutos despúes en el Diario de Mariana, revelaron que Wanda Nara se enteró de la noticia mientras estaba grabando Masterchef y tuvo que frenar el programa. “Mauro Icardi viene a la Argentina del 22 al 27 de dicimbre; Wanda hoy tenía programa, se enteró de la noticia y canceló todo, estaba en el canal y frenó las grabaciones de Masterchef porque no se tomó bien la noticia, se brotó”, arrancó Tati Schapito.
“Me dicen de Masterchef que es como dice Tati, parte del elenco me preguntó ‘¿qué pasó con las hijas de Wanda?, se paró la grabación, se puso mal, están tratando de convencerla para volver a grabar’", agregó Guido Zaffora.
La feroz indirecta de Wanda Nara a la China Suárez
Días antes, Wanda Nara aprovechó la despedida de Eugenia Tobal de Masterchef Celebrity para lanzar una feroz indirecta a la China Suárez.
"Bueno, Euge, qué te puedo decir. No te conocía, no nos habíamos cruzado nunca. Sos una gran profesional y creo que sos un ejemplo para todas las mujeres", arrancó la conductora.
"Viviste situaciones tremendas y nos enseñás a todas que hay que seguir adelante y ser el mejor ejemplo que podemos ser para nuestros hijos", dijo haciendo referencia al embarazo que perdió Eugenia Tobal luego de que Nicolás Cabré la engañará con la China Suárez.