Evangelina Anderson se puso la microbikini de Wanda Nara y causó furor

evangelina bikini wanda Evangelina Anderson la nueva elegida de Wanda Nara.

Como no podía ser de otra manera, su álbum de fotos estalló en likes y comentarios como "Nananaa que diosa" de Wanda Nara, "Que bomba" de Momi Giardina, entre otras.

Evangelina Anderson enloqueció a Ian Lucas

Días antes, Evangelina Anderson fue por todo presumiendo su figura escultural desde una piscina luciendo una microbikini blanca de inspiración boho chic.

evangelina ian bikini Ian Lucas enloquecido con la foto de Evangelina Anderson.

Entre los miles de likes y comentarios que recibió los seguidores no tardaron en notar el contundente elogio que dejó por escrito Ian Lucas. "Qué linda", escribió el influencer dejando que todos los usuarios leyeran su declaración.

Como si no fuera suficiente, Evangelina Anderson abrió su corazón y habló sobre la comentada diferencia de edad entre ella e Ian Lucas."Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".

"Si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros", siguió luego de que se viralizara un video de la pareja acaramelada en un boliche.