Evangelina Anderson sigue demostrando que a sus 42 años luce más fabulosa que nunca,ahora como nueva modelo de la marca de trajes de baño de Wanda Nara.
Evangelina Anderson se puso la microbikini de Wanda Nara y causó furor
Los seguidores quedaron fascinados con las fotos de Evangelina Anderson luciendo los modelos de Wanda Nara. Los detalles
A diferencia de otros años en los que ha sido la misma Wanda Nara quien protagonizó las campañas, la top fue por todo eligiendo a Evangelina Anderson, La Joaqui, entre otras.
En esta oportunidad, fueron las fotos de Evangelina Anderson las que incendiaron las redes. En las imágenes se puede ver a la rubia luciendo una micobikini colaless roja, imposible de pasar desapercibida.
Como no podía ser de otra manera, su álbum de fotos estalló en likes y comentarios como "Nananaa que diosa" de Wanda Nara, "Que bomba" de Momi Giardina, entre otras.
Evangelina Anderson enloqueció a Ian Lucas
Días antes, Evangelina Anderson fue por todo presumiendo su figura escultural desde una piscina luciendo una microbikini blanca de inspiración boho chic.
Entre los miles de likes y comentarios que recibió los seguidores no tardaron en notar el contundente elogio que dejó por escrito Ian Lucas. "Qué linda", escribió el influencer dejando que todos los usuarios leyeran su declaración.
Como si no fuera suficiente, Evangelina Anderson abrió su corazón y habló sobre la comentada diferencia de edad entre ella e Ian Lucas."Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".
"Si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros", siguió luego de que se viralizara un video de la pareja acaramelada en un boliche.