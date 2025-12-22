El gesto de Evangelina Anderson que prendió fuego a Martín Demichelis: ¿celoso?

evangelina anderson like martin demichelis La explosiva indirecta de Evangelina Anderson a Martín Demichelis.

"Cuando estamos separados pero el padre de la bendi no te puede ver con otro", fue el mensaje al que Evangelina Anderson dejó un corazón dejando entrever posibles celos de Demichelis por su nueva relación.

¿Evangelina Anderson pasará la Navidad con Ian Lucas?

Así lo revelaron en Puro Show luego de que Pochi sacara a la luz la feroz interna que está viviendo Evangelina Anderson con parte de su familia por motivos económicos.

“Eva en este momento sólo tiene buena relación con su hermana. Este conflicto es por dinero y están con varias idas y vueltas por temas económicos”, detalló la panelista.

Debido a esta conflictiva situación, Evangelina Anderson habría tomado la decisión de celebrar Navidad junto a Ian Lucas. “En medio de todo esto, ella se iría a pasar la Navidad con Ian Lucas, su compañero de MasterChef, a otro país”, aseguró Pochi quien explicó que los hijos de la rubia se quedarían en el país.

Evangelina Anderson e Ian Lucas ya no se esconden

Días antes, las redes sociales estallaron con el picante comentario de Ian Lucas en el último álbum de fotos que Evangelina Anderson publicó en su cuenta de Instagram.

A sus 42 años, Evangelina Anderson fue por todo presumiendo su figura escultural desde una piscina luciendo una microbikini blanca de inspiración boho chic.

evangelina ian bikini Ian Lucas enloquecido con la foto de Evangelina Anderson.

Entre los miles de likes y comentarios que recibió los seguidores no tardaron en notar el contundente elogio que dejó por escrito Ian Lucas. "Qué linda", escribió el influencer dejando que todos los usuarios leyeran su declaración.