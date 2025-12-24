La brutal foto que Evangelina Anderson le didicó a Ian Lucas posando en colaless

evangelina bikini ian Evangelina Anderson posó en bikini con música de Ian Lucas.

Elegida por Wanda Nara para modelar sus bikinis, Evangelina Anderson publicó una atrevida postal luciendo un modelo rojo colaless y sin tapujos la acompañó con un tema de Ian Lucas, Romeo y Julieta.

Evangelina Anderson habló de su video con Ian Lucas

Semanas antes se viralizó un video de Evangelina Anderson e Ian Lucas acaramelados en un reconocido boliche de Buenos Aires, donde se mostraron enfrente de todos los presentes.

Sin pelos en la lengua, Evangelina Anderson salió con los tapones de punta y habló de las imágenes. "Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor", arrancó Evangelina en Desayuno Americano.

ian evangelina video boliche Evangelina Anderson habló de su video con Ian Lucas.

"En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también.Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio", siguió sobre el contexto donde se dio el encuentro.

Además, Evangelina habló sobre la comentada diferencia de edad entre ella e Ian Lucas."Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".

"Si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros", cerró.