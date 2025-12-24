¡Bombazo! Wanda Nara se fue del país sin sus hijas

wand apunta del este navidad Wanda Nara viajó con sus hijos a Punta del Este.

Fue la misma Wanda Nara quien publicó fotos desde el avión y luego en su mansión de Punta del Este donde se encontró con Zaira Nara y sus sobrinos.

El ataque de furia de Wanda Nara tras el fallo a favor de Mauro Icardi

Si bien el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas en el chateau de Wanda Nara sucedió sin ningún inconvenitente, Wanda Nara estalló de indignación cuando se enteró de la decisión del juez.

En el Diario de Mariana, revelaron que Wanda Nara se enteró de la noticia mientras estaba grabando Masterchef y tuvo que frenar el programa. “Mauro Icardi viene a la Argentina del 22 al 27 de dicimbre; Wanda hoy tenía programa, se enteró de la noticia y canceló todo, estaba en el canal y frenó las grabaciones de Masterchef porque no se tomó bien la noticia, se brotó”, arrancaba Tati Schapito.

“Me dicen de Masterchef que es como dice Tati, parte del elenco me preguntó ‘¿qué pasó con las hijas de Wanda?, se paró la grabación, se puso mal, están tratando de convencerla para volver a grabar’", agregaba Guido Zaffora.

El 27 de diciembre a la mañana, Mauro icardi deberá llevar a sus hijas al chateau para que se reencuentren con Wanda Nara. Según trascendió la rubia se las llevaría a Uruguay para que celebren Año Nuevo con sus hermanos.