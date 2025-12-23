Mauro Icardi y la China Suárez llegaron al país para reencontrarse con las hijas del futbolista y sorprendió la ausencia de Wanda Nara en el Chateau.
La verdadera razón por la que Wanda Nara no le entregó sus hijas a Mauro Icardi
Por qué Wanda Nara no estuvo presente cuando Mauro Icardi fue a buscar a sus hijas al chateau. Todos los detalles
Acompañados por los hijos de la China Suárez, Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña, Mauro Icardi y la China Suárez revolucionaron el aerouerto de Ezeiza tras una demora en su vuelo.
Sin hablar con los periodistas, Mauro Icardi y la China Suárez siguieron viaje y llegaron todos juntos al chateau de la Avenida del Libertador donde el futbolista tuvo su esperado reencuentro que trascendió sin ningún inconveniente a pesar de la sorpresiva presencia de la China.
Fue Laura Ubfal quien reveló todos los detalles y sacó a la luz el motivo de la ausencia de Wanda Nara para entregar a sus hijas. “Wanda no pudo esperar a que llegue Icardi a buscar a sus chicas porque la estaban esperando en el canal para grabar. Pero todo terminó sin problemas, como debe ser, y las nenas ya están con su papá viajando hacia zona norte”, explicó.
La llamativa reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron por la Navidad sin sus hijas
Wanda Nara rompió el silencio luego de que se confirmara que la justicia dictaminó que Mauro Icardi celebre la Navidad y la Nochebuena con sus hijas.
“No hablo de eso ya hace rato. No tengo ni idea del expediente. Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, arrancó Wanda Nara desde su camioneta acompañada por su novio Martín Migueles.
"No voy a hablar de las chicas, la verdad que no tengo ganas de que sea público sus actividades, son privadas", siguió tratando de no ahondar en el tema.
"Tenemos una gran familia y la voy a pasar, sí, seguramente con Zaira, con mi mamá, con mi novio, con toda la gente que pasé todo el año voy a estar”, explicó sobre cómo celebrará las fiestas.