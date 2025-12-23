La verdadera razón por la que Wanda Nara no le entregó sus hijas a Mauro Icardi

Fue Laura Ubfal quien reveló todos los detalles y sacó a la luz el motivo de la ausencia de Wanda Nara para entregar a sus hijas. “Wanda no pudo esperar a que llegue Icardi a buscar a sus chicas porque la estaban esperando en el canal para grabar. Pero todo terminó sin problemas, como debe ser, y las nenas ya están con su papá viajando hacia zona norte”, explicó.

La llamativa reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron por la Navidad sin sus hijas

Wanda Nara rompió el silencio luego de que se confirmara que la justicia dictaminó que Mauro Icardi celebre la Navidad y la Nochebuena con sus hijas.

“No hablo de eso ya hace rato. No tengo ni idea del expediente. Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, arrancó Wanda Nara desde su camioneta acompañada por su novio Martín Migueles.

wanda navidad Wanda Nara habló de la Navidad sin sus hijas.

"No voy a hablar de las chicas, la verdad que no tengo ganas de que sea público sus actividades, son privadas", siguió tratando de no ahondar en el tema.

"Tenemos una gran familia y la voy a pasar, sí, seguramente con Zaira, con mi mamá, con mi novio, con toda la gente que pasé todo el año voy a estar”, explicó sobre cómo celebrará las fiestas.