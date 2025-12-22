La tremenda reacción de Wanda Nara luego de que Mauro Icardi y la China se llevaran a sus hijas

wanda nara reaccion china chateau Wanda Nara se mostró feliz con su novio Martín Migueles.

Si bien Wanda Nara no habló de lo sucedido ni hizo referencia a la presencia de la China Suárez, fue por todo mostrándose más enamorada y apasionada que nunca publicando una picante selfie junto a su novio Martín Migueles disfrutando de su pileta.

El ataque de furia de Wanda Nara

Días atrás, Wanda Nara estalló de furia luego de que en Intrusos revelaran la decisión de la Justicia a favor de Mauro Icardi. “Estoy hablando con la abogada Lara Piro, acaba de resolver el juez lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas, si con Wanda o con Mauro, quién ganó la batalla legal y ella me dice: pasan Navidad con Mauro Icardi”, y por ende también con la China Suárez revelaba Paula Varela en Intrusos el jueves al mediodía.

Minutos despúes en el Diario de Mariana, revelaron que Wanda Nara se enteró de la noticia mientras estaba grabando Masterchef y tuvo que frenar el programa. “Mauro Icardi viene a la Argentina del 22 al 27 de dicimbre; Wanda hoy tenía programa, se enteró de la noticia y canceló todo, estaba en el canal y frenó las grabaciones de Masterchef porque no se tomó bien la noticia, se brotó”, arrancó Tati Schapito.

“Me dicen de Masterchef que es como dice Tati, parte del elenco me preguntó ‘¿qué pasó con las hijas de Wanda?, se paró la grabación, se puso mal, están tratando de convencerla para volver a grabar’", agregó Guido Zaffora.