La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía tras celebrar Nochebuena y Navidad junto a los hijos de la actriz Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña así como también las herederas del futbolista, Francesca e Isabella.
La China Suárez y Mauro Icardi se vistieron iguales para Año Nuevo y les dijeron de todo
Explosión en las redes sociales por el atuendo de la China Suárez y Mauro Icardi para recibir el Año Nuevo. Los detalles
Sin la compañía de los pequeños, la China Suárez y Mauro Icardi fueron recibidos por el frío invernal de Estambul, como mostró la top en su cuenta de Instagram.
Además de psoar enamorados desde la nieve, la China Suárez y Mauro Icardi provocaron enorme revuelo al mostrar sus looks para recibir el Año Nuevo.
Siguiendo la tendencia de parejas de famosos como David y Victoria Beckham, la China y Mauro decidieron combinar sus looks luciendo buzos oversize con osos teddy estampados, de lo más llamativos.
La China Suárez se mostró en microbikini y arrasó
Antes de su regreso a Turquía, la China Suárez disfrutó de un día de sol y pileta en la casa de los sueños de Nordelta y aprovechó para presumir su lomazo.
Una vez más, la China Suárez se fotografió mientras tomaba sol robándose las miradas con la atrevida microbikini amarilla que eligió para resaltar su bronceado.
Mientras la China Suárez causaba sensación con su catarata de fotos en traje de baño, Mauro Icardi se despidió de sus hijas quienes se reunieron con Wanda Nara luego de que la rubia viajará en jet privado desde Uruguay para buscarlas y regresar con ellas a celebrar Año Nuevo en Punta del Este.
Además, en las últimas postales que publicó se puede ver a la China Suárez luciendo un dije de turmalina negra una reconocida piedra a la que se le atribuyen facultades para neutralizar ondas electromagnéticas, proteger contra la envidia, purificar el aura y equilibrar el chakra raíz, entre otras cosas.
No pasó desapercibido para los seguidores que la China comenzó a usar este poderoso collar luego de que Wanda Nara reposteara un video burlándose de las compras de la actriz en Navidad así como también de Mauro Icardi.