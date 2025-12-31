La China Suárez y Mauro Icardi se vistieron iguales para Año Nuevo y les dijeron de todo

china mauro look año nuevo La China Suárez y Mauro Icardi combinaron sus looks para Año Nuevo.

Siguiendo la tendencia de parejas de famosos como David y Victoria Beckham, la China y Mauro decidieron combinar sus looks luciendo buzos oversize con osos teddy estampados, de lo más llamativos.

La China Suárez se mostró en microbikini y arrasó

Antes de su regreso a Turquía, la China Suárez disfrutó de un día de sol y pileta en la casa de los sueños de Nordelta y aprovechó para presumir su lomazo.

Una vez más, la China Suárez se fotografió mientras tomaba sol robándose las miradas con la atrevida microbikini amarilla que eligió para resaltar su bronceado.

china suarez bikini La China Suárez arrasó con sus fotos en microbikini.

Mientras la China Suárez causaba sensación con su catarata de fotos en traje de baño, Mauro Icardi se despidió de sus hijas quienes se reunieron con Wanda Nara luego de que la rubia viajará en jet privado desde Uruguay para buscarlas y regresar con ellas a celebrar Año Nuevo en Punta del Este.

Además, en las últimas postales que publicó se puede ver a la China Suárez luciendo un dije de turmalina negra una reconocida piedra a la que se le atribuyen facultades para neutralizar ondas electromagnéticas, proteger contra la envidia, purificar el aura y equilibrar el chakra raíz, entre otras cosas.

No pasó desapercibido para los seguidores que la China comenzó a usar este poderoso collar luego de que Wanda Nara reposteara un video burlándose de las compras de la actriz en Navidad así como también de Mauro Icardi.