Al igual que celebrities como Wanda Nara, Pampita Carolina Ardohain, Zaira Nara, entre otras, Evangelina Anderson eligió las playas de Punta del Este para sus días de vacaciones en familia.
¡Escándalo! Valeria Mazza ninguneó a Evangelina Anderson en Punta del Este
Explosión en las redes sociales por el incómodo momento que vivieron Valeria Mazza y Evangelina Anderson en la fiesta de Gente.
Tras tener un pequeño cruce con un periodista en su llegada a Uruguay luego de viajar en avión privado acompañada por amigas, Evangelina Anderson dijo presente en la exclusiva fiesta de la revista Gente que contó con la presencia del actor mexicano Diego Boneta, Valeria Mazza y más.
Como no podía ser de otra manera, Evangelina Anderson fue elegida para formar parte de la tapa de la revista Gente y allí vivió un momento de lo más incómodo con Valeria Mazza que quedó grabado en video.
Agachada mientras tomaban la fotografía, Evangelina Anderson saludó a Valeria con un beso en la mejilla y la modelo no dudó en limpiarse el cachete segundos después dejando impactados a todos los presentes.
Evangelina Anderson enojada en su llegada a Punta del Este
Evangelina llegó el destino más top para celebrar el Año Nuevo y asistir a los eventos más exclusivos de la temporada entre ellas la fiesta de la revista Gente donde se robó todas las miradas.
En medio de fuertes rumores sobre su vida sentimental, Evangelina Anderson fue abordada por los periodistas en su llegada a Punta del Este y la rubia se mostró de lo más enojada.
"¿Esto qué es?", dijo sorprendida cuando el periodista Gustavo Descalzi comenzó a hacerle preguntas. “Ahora hacemos. Si vos esperas, hacemos, pero si es así, me haces sentir mal, me atosigas”, pronunció cortante para luego revelar que la estaban esperando tres personas muy importantes, en referencia a Bastian, Lola y Emma, sus tres hijos.