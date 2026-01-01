¡Escándalo! Valeria Mazza ninguneó a Evangelina Anderson en Punta del Este

EVANGELINA VALERIA MAZZA El particular gesto de Valeria Mazza tras el saludo de Evangelina Anderson.

Agachada mientras tomaban la fotografía, Evangelina Anderson saludó a Valeria con un beso en la mejilla y la modelo no dudó en limpiarse el cachete segundos después dejando impactados a todos los presentes.

Evangelina Anderson enojada en su llegada a Punta del Este

Evangelina llegó el destino más top para celebrar el Año Nuevo y asistir a los eventos más exclusivos de la temporada entre ellas la fiesta de la revista Gente donde se robó todas las miradas.

En medio de fuertes rumores sobre su vida sentimental, Evangelina Anderson fue abordada por los periodistas en su llegada a Punta del Este y la rubia se mostró de lo más enojada.

evangelina enojo punta del este El incómodo momento de Evangelina Anderson en Punta del Este.

"¿Esto qué es?", dijo sorprendida cuando el periodista Gustavo Descalzi comenzó a hacerle preguntas. “Ahora hacemos. Si vos esperas, hacemos, pero si es así, me haces sentir mal, me atosigas”, pronunció cortante para luego revelar que la estaban esperando tres personas muy importantes, en referencia a Bastian, Lola y Emma, sus tres hijos.