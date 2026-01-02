¡Escándalo! La China Suárez y Mauro Icardi peleados en Año Nuevo

china mauro cena pelea El año nuevo de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul.

A pesar de esto, en X aseguraron que Icardi y la China Suárez tuvieron una fuerte pelea. “‘La realidad’: Porque encontraron a La China Suárez reclamándole algo a Icardi mientras comían, pero en su publicación eran muy felices”, escribió la cuenta Es tendencia en X (@EsTendenciaEnX) lo que generó cientos de comentarios y especulaciones sobre el motivo de su pelea, apuntando en especial a Wanda Nara.

El polémico look de la China Suárez y Mauro Icardi

Sin la compañía de los pequeños, la China Suárez y Mauro Icardi fueron recibidos por el frío invernal de Estambul, como mostró la top en su cuenta de Instagram.

Antes de su lujosa cena de Año Nuevo, la China Suárez y Mauro Icardi provocaron enorme revuelo al mostrar sus looks para el último día del 2025.

china mauro look año nuevo La China Suárez y Mauro Icardi combinaron sus looks para Año Nuevo.

Siguiendo la tendencia de parejas de famosos como David y Victoria Beckham, la China y Mauro decidieron combinar sus looks luciendo buzos oversize con osos teddy estampados, de lo más llamativos.

La China Suárez se mostró en microbikini y arrasó

Antes de su regreso a Turquía, la China Suárez disfrutó de un día de sol y pileta en la casa de los sueños de Nordelta y aprovechó para presumir su lomazo.

china suarez bikini La China Suárez arrasó con sus fotos en microbikini.

Una vez más, la China Suárez se fotografió mientras tomaba sol robándose las miradas con la atrevida microbikini amarilla que eligió para resaltar su bronceado.