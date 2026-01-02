La China Suárez y Mauro Icardi revolucionaron las redes sociales con la catarata de postales y videos de su lujosa cena de Año Nuevo en Estambul.
¡Escándalo! La China Suárez y Mauro Icardi peleados en Año Nuevo
Salió a la luz una escandalosa información sobre la lujosa cena de Año Nuevo entre la China Suárez y Mauro icardi
Presumiendo su faceta más glamorosa y elegante, la China Suárez y Mauro Icardi recibieron el 2026 de gala y se mostraron más enamorados que nunca.
Gracias amor de mi vida por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado. Brindo por nuestro amor, por todo lo que fuimos y por todo lo que seremos, escribía Mauro Icardi junto al álbum de fotos.
A pesar de esto, en X aseguraron que Icardi y la China Suárez tuvieron una fuerte pelea. “‘La realidad’: Porque encontraron a La China Suárez reclamándole algo a Icardi mientras comían, pero en su publicación eran muy felices”, escribió la cuenta Es tendencia en X (@EsTendenciaEnX) lo que generó cientos de comentarios y especulaciones sobre el motivo de su pelea, apuntando en especial a Wanda Nara.
El polémico look de la China Suárez y Mauro Icardi
Sin la compañía de los pequeños, la China Suárez y Mauro Icardi fueron recibidos por el frío invernal de Estambul, como mostró la top en su cuenta de Instagram.
Antes de su lujosa cena de Año Nuevo, la China Suárez y Mauro Icardi provocaron enorme revuelo al mostrar sus looks para el último día del 2025.
Siguiendo la tendencia de parejas de famosos como David y Victoria Beckham, la China y Mauro decidieron combinar sus looks luciendo buzos oversize con osos teddy estampados, de lo más llamativos.
La China Suárez se mostró en microbikini y arrasó
Antes de su regreso a Turquía, la China Suárez disfrutó de un día de sol y pileta en la casa de los sueños de Nordelta y aprovechó para presumir su lomazo.
Una vez más, la China Suárez se fotografió mientras tomaba sol robándose las miradas con la atrevida microbikini amarilla que eligió para resaltar su bronceado.