¡Escándalo! La China Suárez y Mauro Icardi peleados en Año Nuevo

Salió a la luz una escandalosa información sobre la lujosa cena de Año Nuevo entre la China Suárez y Mauro icardi

Por UNO
La pelea de la China Suárez y Mauro Icardi en Año Nuevo.

La China Suárez y Mauro Icardi revolucionaron las redes sociales con la catarata de postales y videos de su lujosa cena de Año Nuevo en Estambul.

Presumiendo su faceta más glamorosa y elegante, la China Suárez y Mauro Icardi recibieron el 2026 de gala y se mostraron más enamorados que nunca.

Gracias amor de mi vida por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado. Brindo por nuestro amor, por todo lo que fuimos y por todo lo que seremos, escribía Mauro Icardi junto al álbum de fotos.

china mauro cena pelea
El a&ntilde;o nuevo de la China Su&aacute;rez y Mauro Icardi en Estambul.

A pesar de esto, en X aseguraron que Icardi y la China Suárez tuvieron una fuerte pelea. “‘La realidad’: Porque encontraron a La China Suárez reclamándole algo a Icardi mientras comían, pero en su publicación eran muy felices”, escribió la cuenta Es tendencia en X (@EsTendenciaEnX) lo que generó cientos de comentarios y especulaciones sobre el motivo de su pelea, apuntando en especial a Wanda Nara.

El polémico look de la China Suárez y Mauro Icardi

Sin la compañía de los pequeños, la China Suárez y Mauro Icardi fueron recibidos por el frío invernal de Estambul, como mostró la top en su cuenta de Instagram.

Antes de su lujosa cena de Año Nuevo, la China Suárez y Mauro Icardi provocaron enorme revuelo al mostrar sus looks para el último día del 2025.

china mauro look año nuevo
La China Su&aacute;rez y Mauro Icardi combinaron sus looks para A&ntilde;o Nuevo.

Siguiendo la tendencia de parejas de famosos como David y Victoria Beckham, la China y Mauro decidieron combinar sus looks luciendo buzos oversize con osos teddy estampados, de lo más llamativos.

La China Suárez se mostró en microbikini y arrasó

Antes de su regreso a Turquía, la China Suárez disfrutó de un día de sol y pileta en la casa de los sueños de Nordelta y aprovechó para presumir su lomazo.

china suarez bikini
La China Su&aacute;rez arras&oacute; con sus fotos en microbikini.

Una vez más, la China Suárez se fotografió mientras tomaba sol robándose las miradas con la atrevida microbikini amarilla que eligió para resaltar su bronceado.

