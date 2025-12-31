Las primeras fotos de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía: nieve, lujos y pasión

china suarez turquia nieve

Como no podía ser de otra manera, el mismó día de su llegada, la China Suárez no dudó en mostrar cómo los recibió Estambul, presumiendo la vista de su mansión con sus jardines cubiertos de nieve y aprovechando la ocasión para posar de lo más acaramelados.

Polémica por el look de la hija de la China Suárez en la cena de Navidad

A través de su cuenta de Instagram, la China Suárez compartió todos los detalles de su cena navideña, publicando postales de su mesa, decoración, regalos y, como no podía ser de otra manera, sus looks.

La China Suárez no fue la única en robarse todas las miradas con el mini vestido que lució sino también su hija Magnolia Vicuña quien llevó un vestido manga largas de inspiración invernal que generó una catarata de críticas en las redes.

magnolia navidad Yanina Latorre destruyó el look de la hija de Magnolia Vicuña.

Fue Yanina Latorre la primera en lanzar un comentario cuestionando la elección de la China Suárez para la pequeña. “Explícame la niñita con un vestido de invierno con 35 grados a la sombra”, escribió la conductora de Sálvese Quien Pueda quien tiene un enfrentamiento público con la actriz desde hace años.