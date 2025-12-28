Furor por las fotos de la China Suárez en microbikini desde su mansión de Nordelta

china suarez bikini La China Suárez arrasó con sus fotos en microbikini.

Mientras la China Suárez causaba sensación con su catarata de fotos en traje de baño, Mauro Icardi se despidió de sus hijas quienes se reunieron con Wanda Nara luego de que la rubia viajará en jet privado desde Uruguay para buscarlas y regresar con ellas a celebrar Año Nuevo en Punta del Este.

Polémica por el look de la hija de la China Suárez en Navidad

A través de su cuenta de Instagram, la China Suárez compartió todos los detalles de su cena navideña, publicando postales de su mesa, decoración, regalos y, como no podía ser de otra manera, sus looks.

La China Suárez no fue la única en robarse todas las miradas con el mini vestido que lució sino también su hija Magnolia Vicuña quien llevó un vestido manga largas de inspiración invernal que generó una catarata de críticas en las redes.

magnolia vicuña look El look de Magnolia Vicuña para Navidad.

Fue Yanina Latorre la primera en lanzar un comentario cuestionando la elección de la China Suárez para la pequeña. “Explícame la niñita con un vestido de invierno con 35 grados a la sombra”, escribió la conductora de Sálvese Quien Pueda quien tiene un enfrentamiento público con la actriz desde hace años.