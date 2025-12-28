Mientras siguen las repercusiones y polémicas por la lujosa Nochebuena de la China Suárez y Mauro Icardi junto a sus hijos Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña así como también Francesca e Isabella, la top explotó las redes con sus fotos al aire libre.
Furor por las fotos de la China Suárez en microbikini desde su mansión de Nordelta
Explosión en las redes sociales por las fotos de la China Suárez presumiendo su figura a otro nivel. Todos los detalles
Luego de las celebraciones, la China Suárez disfrutó de un día de sol y pileta en la casa de los sueños de Nordelta y aprovechó para presumir su lomazo.
Una vez más, la China Suárez se fotografió mientras tomaba sol robándose las miradas con la atrevida microbikini amarilla que eligió para resaltar su bronceado.
Mientras la China Suárez causaba sensación con su catarata de fotos en traje de baño, Mauro Icardi se despidió de sus hijas quienes se reunieron con Wanda Nara luego de que la rubia viajará en jet privado desde Uruguay para buscarlas y regresar con ellas a celebrar Año Nuevo en Punta del Este.
Polémica por el look de la hija de la China Suárez en Navidad
A través de su cuenta de Instagram, la China Suárez compartió todos los detalles de su cena navideña, publicando postales de su mesa, decoración, regalos y, como no podía ser de otra manera, sus looks.
La China Suárez no fue la única en robarse todas las miradas con el mini vestido que lució sino también su hija Magnolia Vicuña quien llevó un vestido manga largas de inspiración invernal que generó una catarata de críticas en las redes.
Fue Yanina Latorre la primera en lanzar un comentario cuestionando la elección de la China Suárez para la pequeña. “Explícame la niñita con un vestido de invierno con 35 grados a la sombra”, escribió la conductora de Sálvese Quien Pueda quien tiene un enfrentamiento público con la actriz desde hace años.