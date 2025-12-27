La reacción de Claudia Ciardone tras los fuertes mensajes que le mandó el novio de Wanda Nara

wanda nara aniversario migueles Martín Migueles quiso engañar a Wanda Nara con Claudia Ciardone.

Acto seguido la conductora leyó los mensajes que le mandó Migueles a Claudia Ciardone y hasta reveló la contundente reacción de la ex Gran Hermano, ante la insistencia del novio de Wanda Nara. “¿Como viene tu semana? ¿podés verme?"le dijo Migueles a lo que Claudia respondió: "Estás loco Martín, estás re expuesto, no tiene sentido que te arriesgues. La verdad me gustó hablar con vos y que queden las cosas bien".

La furia de Wanda Nara por no pasar Navidad con sus hijas

Wanda Nara habló con los periodistas luego de que saliera a la luz la resolución de la Justicia determinó que sus hijas Francesca e Isabella pasen Navidad y Nochebuena con Mauro Icardi y la China Suárez.

“No hablo de eso ya hace rato. No tengo ni idea del expediente. Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, arrancó Wanda Nara desde su camioneta acompañada por su novio Martín Migueles.

"No voy a hablar de las chicas, la verdad que no tengo ganas de que sea público sus actividades, son privadas", siguió tratando de no ahondar en el tema.