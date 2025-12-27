La reacción de Claudia Ciardone tras los fuertes mensajes que le mandó el novio de Wanda Nara

El viernes por la noche Yanina Latorre explotó una bomba luego de revelar que Martín Migueles habría intentado engañar a Wanda Nara con Claudia Ciardone.
A pesar de mostrarse de lo más enamorado de Wanda Nara posando con ella desde las playas de Uruguay, martín Migueles le habría mandado mensajes y audios a Claudia Ciardone, con quien salió antes de conocer a la conductora de Masterchef Celebrity.
"Él salió hace un año y medio con una chica muy conocida del medio, que estuvo envuelta en varios quilombos, ella cortó con una pareja y salió con Migueles. Se dio cuenta que era un mujeriego y lo dejó... Él apareció de nuevo y le mandó un mensaje, empezó un chat”, arrancó Yanina Latorre sobre el último escándalo del año.
Acto seguido la conductora leyó los mensajes que le mandó Migueles a Claudia Ciardone y hasta reveló la contundente reacción de la ex Gran Hermano, ante la insistencia del novio de Wanda Nara. “¿Como viene tu semana? ¿podés verme?"le dijo Migueles a lo que Claudia respondió: "Estás loco Martín, estás re expuesto, no tiene sentido que te arriesgues. La verdad me gustó hablar con vos y que queden las cosas bien".
La furia de Wanda Nara por no pasar Navidad con sus hijas
Wanda Nara habló con los periodistas luego de que saliera a la luz la resolución de la Justicia determinó que sus hijas Francesca e Isabella pasen Navidad y Nochebuena con Mauro Icardi y la China Suárez.
“No hablo de eso ya hace rato. No tengo ni idea del expediente. Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, arrancó Wanda Nara desde su camioneta acompañada por su novio Martín Migueles.
"No voy a hablar de las chicas, la verdad que no tengo ganas de que sea público sus actividades, son privadas", siguió tratando de no ahondar en el tema.