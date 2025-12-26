¡Escándalo! ¿Wanda Nara engañó a su nuevo novio?

wanda nara aniversario migueles Wanda Nara celebró su aniversario con Migueles.

"Felices seis meses", escribió Wanda Nara revelando la fecha en la que habría comenzado su romance lo que generó gran revuelo en las redes. Según su publicación, está saliendo con Migueles desde agosto del 2025 sin embargo en ese mes la rubia estuvo viajando por Europa con L-Gante. ¿Hubo engaño?.

Qué hizo Wanda Nara cuando se enteró del fallo a favor de Mauro Icardi

Wanda Nara estalló de indignación cuando se enteró de la resolución de la Justicia a favor de Mauro Icardi autorizándolo a celebrar la Nocheuena y Navidad con sus hijas.

En el Diario de Mariana, revelaron que Wanda Nara se enteró de la noticia mientras estaba grabando Masterchef y tuvo que frenar el programa. “Mauro Icardi viene a la Argentina del 22 al 27 de dicimbre; Wanda hoy tenía programa, se enteró de la noticia y canceló todo, estaba en el canal y frenó las grabaciones de Masterchef porque no se tomó bien la noticia, se brotó”, arrancaba Tati Schapito.

“Me dicen de Masterchef que es como dice Tati, parte del elenco me preguntó ‘¿qué pasó con las hijas de Wanda?, se paró la grabación, se puso mal, están tratando de convencerla para volver a grabar’", agregaba Guido Zaffora.

El 27 de diciembre a la mañana, Mauro icardi deberá llevar a sus hijas al chateau para que se reencuentren con Wanda Nara. Según trascendió la rubia se las llevaría a Uruguay para que celebren Año Nuevo con sus hermanos.