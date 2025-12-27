El novio de Wanda Nara trató de engañarla con famosa ex Gran Hermano: "Hay audios"

CLAUDIA CIARDONE.jfif El novio de Wanda Nara le mandó mensajes a Claudia Ciardone.

Claudia Ciardone lo desbloqueó de sus redes y, a pesar de estar de novio con Wanda Nara, Martín Migueles fue por todo. “¿Qué haces, Clau? Que alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp (eso aparece cuando está bloqueado). Así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”, le mandó por audio para luego invitarla a encontrarse en su casa.

La Navidad de Wanda Nara sin sus hijas

Wanda Nara se fue del país luego de que la Justicia determinara que Mauro Icardi y la China Suárez celebren Nochebuena y Navidad con sus hijas Francesca e Isabella.

Wanda Nara decidió armar las valijas y viajar a Punta del Este junto a sus hijos y sus novias, su novio Martín Migueles, su papá Andrés Nara y su madre Nora Colossimo.

wand apunta del este navidad Wanda Nara viajó a Punta del Este para las fiestas.

Fue la misma Wanda Nara quien publicó fotos desde el avión privado y luego en su nueva mansión de Punta del Este donde se encontró con Zaira Nara y sus sobrinos.