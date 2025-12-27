Luego de que Wanda Nara se mostrara de lo más enamorada junto a su novio Martín Migueles en Punta del Este, Yanina Latorre mandó al frente al empresario y explotó todo.
El novio de Wanda Nara trató de engañarla con famosa ex Gran Hermano: "Hay audios"
Yanina Latorre confirmó que Martín Migueles quiso conquistar a otra famosa estando con Wanda Nara. Los detalles
Wanda Nara celebró sus seis meses de amor con Migueles posando desde la playa y minutos despúes en SQP, Yanina reveló que el ex socio de Piccirillo se habría querido encontrar con la ex Gran Hermano y vedette, Claudia Ciardone.
Según explicó la conductora, Migueles y Ciardone habrían salido en el pasado y ahora Martín quiso reiniciar la comunicación y hasta le pidió tener un encuentro. “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, habrían sido las palabras del intermediario, según contó Yanina Latorre.
Claudia Ciardone lo desbloqueó de sus redes y, a pesar de estar de novio con Wanda Nara, Martín Migueles fue por todo. “¿Qué haces, Clau? Que alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp (eso aparece cuando está bloqueado). Así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”, le mandó por audio para luego invitarla a encontrarse en su casa.
La Navidad de Wanda Nara sin sus hijas
Wanda Nara se fue del país luego de que la Justicia determinara que Mauro Icardi y la China Suárez celebren Nochebuena y Navidad con sus hijas Francesca e Isabella.
Wanda Nara decidió armar las valijas y viajar a Punta del Este junto a sus hijos y sus novias, su novio Martín Migueles, su papá Andrés Nara y su madre Nora Colossimo.
Fue la misma Wanda Nara quien publicó fotos desde el avión privado y luego en su nueva mansión de Punta del Este donde se encontró con Zaira Nara y sus sobrinos.