Morena Rial pasó la Nochebuena en el penal de Magdalena, alejada de sus hijos y Francesco y Amadeo y según trascendió, entre llantos y lágrimas.
La impactante carta de Morena Rial desde la cárcel tras su Navidad tras las rejas
Morena Rial rompió el silencio en medio de rumores sobre su angustia y dolor en la cena navideña . Todos los detalles
El periodista Fede Flowers reveló que fue una de las peores noches para Morena Rial desde su llegada a la cárcel y hasta dio detalles de su celebración. "Me cuentan fuentes muy cercanas a ella que anoche fue la peor noche para ella en el penal de Magdalena, que no quiso salir de la celda hasta que una compañera la convenció tipo 23 hs", arrancaba Flowers en un posteo en su cuenta de X.
"Cenaron sándwiches de miga, carne al horno con ensalada y estaba muy deprimida. Morena entre llantos brindó y se fue a dormir”, cerraba sobre la angustia de Morena Rial.
Una vez más, Morena Rial salió con los tapones de punta con una carta desmintiendo las versiones de Flowers. "La voy a hacer corta: yo, More Rial comunico que quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un pequeño grupo de allegados, cualquier cosa que se diga en boca de otros o de otras personas es más de lo mismo", escribió Morena en el comunicado que leyeron en el programa de Moria Casán.
Morena Rial con trabajo en el penal
Tras los rumores sobre sus desesos de ingresar a Gran Hermano Generación Dorada, salió a la luz que Morena Rial está trabajando dentro de la cárcel.
A pesar de la primicia que dio Yanina Latorre asegurando que la joven mandó un casting a Telefé, en DDM revelaron el cambio de vida de la joven tras las rejas.
“Arrancó a trabajar en la prisión de Magdalena en admisión, es administrativa, el horario que hace es de 8 a 14 y de 15 a 18 horas”, precisó Guido Zaffora a sus compañeros de panel que quedarón impactados con la noticia.