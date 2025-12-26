La impactante carta de Morena Rial desde la cárcel tras su Navidad tras las rejas

morena rial navidad Morena Rial desmintió los rumores sobre su Navidad tras las rejas.

Una vez más, Morena Rial salió con los tapones de punta con una carta desmintiendo las versiones de Flowers. "La voy a hacer corta: yo, More Rial comunico que quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un pequeño grupo de allegados, cualquier cosa que se diga en boca de otros o de otras personas es más de lo mismo", escribió Morena en el comunicado que leyeron en el programa de Moria Casán.

Morena Rial con trabajo en el penal

Tras los rumores sobre sus desesos de ingresar a Gran Hermano Generación Dorada, salió a la luz que Morena Rial está trabajando dentro de la cárcel.

A pesar de la primicia que dio Yanina Latorre asegurando que la joven mandó un casting a Telefé, en DDM revelaron el cambio de vida de la joven tras las rejas.

“Arrancó a trabajar en la prisión de Magdalena en admisión, es administrativa, el horario que hace es de 8 a 14 y de 15 a 18 horas”, precisó Guido Zaffora a sus compañeros de panel que quedarón impactados con la noticia.