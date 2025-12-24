La China Suárez se hartó y reveló en qué país es feliz con Mauro Icardi

china suarez mauro river El descargo de la China Suárez tras los rumores sobre el posible pase de Icardi a River.

“¿Que yo “di el ok” para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja. No soy su manager ni quiero serlo. Yo estoy feliz en Turquía. No intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos", escribió ella en X furiosa.

Cómo será la Navidad de la China Suárez y Mauro Icardi

Luego de que el juez dictaminara que Francesca a Isabella celebren Nochebuena y Navidad con su papá, salieron a luz detalles de lo que están organizando Mauro Icardi y la China Suárez para la llegada de Papá Noel.

Según revelaron en Puro Show, Mauro Icardi y la China Suárez celebrarán la Nochebuena en compañía de las hijas del futbolista y los hijos de la China, Rufina, Amancio y Magnolia quienes pasarán el 31 de diciembre con Benjamín Vicuña.

Será una fiesta íntima con sus seres queridos y, como no podía ser de otra manera, tendrá lugar en "la casa de los sueños" en Nordelta. El 27 de diciembre Mauro Icardi llevará a sus pequeñas con Wanda Nara quien viajaría a Punta del Este para pasar Año Nuevo en su mansión junto a sus hijos, Zaira Nara y hasta habría invitado a Evangelina Anderson y Sofi Gonet.