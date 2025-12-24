En medio de las repercusiones por la Nochebuena que pasarán con las hijas de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser noticia de todos los portales por rumores sobre el futuro del futbolista.
La China Suárez se hartó y reveló en qué país es feliz con Mauro Icardi
El descargo de la China Suárez luego de los rumores sobre el pase de Mauro Icardi a River. Todos los detalles
Todo comenzó cuando Gustavo Méndez contó de la reunión de Mauro Icardi con el presidente de River Stefano Di Carlo, versión que fue confirmada luego por el periodista Pablo Calvari, ligado al club. “Se reunieron en una oficina en Puerto Madero. El jugador le transmitió al Presidente millonario sus ganas de jugar en River y le dejó en claro que lo económico podría pasar a segundo plano. Para destrabar la llegada del 9 River deberá negociar con el Galatasaray de Turquía. El jugador todavía tiene contrato por 6 meses mas. Vence en Junio 2026″, reveló Calvari.
“La pelota ahora la tiene Di Carlo, que quedó en contestar en estos días. La China Suarez ya le dió el ok a su pareja. Quiere volver a la Argentina”, cerró el periodista que inmediatamente fue desmentido por la actriz.
“¿Que yo “di el ok” para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja. No soy su manager ni quiero serlo. Yo estoy feliz en Turquía. No intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos", escribió ella en X furiosa.
Cómo será la Navidad de la China Suárez y Mauro Icardi
Luego de que el juez dictaminara que Francesca a Isabella celebren Nochebuena y Navidad con su papá, salieron a luz detalles de lo que están organizando Mauro Icardi y la China Suárez para la llegada de Papá Noel.
Según revelaron en Puro Show, Mauro Icardi y la China Suárez celebrarán la Nochebuena en compañía de las hijas del futbolista y los hijos de la China, Rufina, Amancio y Magnolia quienes pasarán el 31 de diciembre con Benjamín Vicuña.
Será una fiesta íntima con sus seres queridos y, como no podía ser de otra manera, tendrá lugar en "la casa de los sueños" en Nordelta. El 27 de diciembre Mauro Icardi llevará a sus pequeñas con Wanda Nara quien viajaría a Punta del Este para pasar Año Nuevo en su mansión junto a sus hijos, Zaira Nara y hasta habría invitado a Evangelina Anderson y Sofi Gonet.