Escándalo por el look de la hija de la China Suárez en Navidad

magnolia vicuña look El look de Magnolia Vicuña para Navidad.

Fue Yanina Latorre la primera en lanzar un comentario cuestionando la elección de la China Suárez para la pequeña. “Explícame la niñita con un vestido de invierno con 35 grados a la sombra”, escribió la conductora de Sálvese Quien Pueda quien tiene un enfrentamiento público con la actriz desde hace años.

magnolia navidad Yanina Latorre destruyó el look de la hija de Magnolia Vicuña.

La China Suárez sufrió una pérdida devastadora a días de Navidad

A pesar del reciente triunfo de Mauro Icardi contra Wanda Nara por la celebración de las fiestas, la China Suárez recibió una impactante noticia en medio de sus problemas con Benjamín Vicuña.

Según revelaron en el Diario de Mariana, su abogado Agustín Rodríguez renunció a su representación legal en las causas familiares que mantiene con Benjamín Vicuña.

El letrado junto a su hijo Lautaro Rodríguez no se encargaran más de asuntos como las cuotas alimentarias, régimenes de visitas, permisos de viaje y hasta juicios de la China Suárez contra Wanda Nara.

“Solamente van a seguir con un juicio, que es el juicio contra Yanina Latorre”, aclaró Guido Záffora sobre el comentado enfrentamiento de la China con Yanina por sus dichos sobre el Wandagate.