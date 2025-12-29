Mientras siguen las repercusiones y polémicas por la lujosa Nochebuena de la China Suárez y Mauro Icardi junto a sus hijos Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña así como también Francesca e Isabella, la top generó toda una catarata de reacciones por el accesorio que lució los últimos días.
Aseguran que la China Suárez está usando un talismán para protegerse de Wanda Nara
Explosión en las redessociales por el llamativo accesorio que está luciendo la China Suárez en Argentina. Todos los detalles
Luego de sus días junto a las hijas de Wanda Nara a pesar del deseo de la conductora de pasar las fiestas con ellas, la China Suárez se robó todas las miradas con su collar.
En las últimas postales que publicó se puede ver a la China Suárez luciendo un dije de turmalina negra una reconocida piedra a la que se le atribuyen facultades para neutralizar ondas electromagnéticas, proteger contra la envidia, purificar el aura y equilibrar el chakra raíz, entre otras cosas.
Además no pasó desapercibido para los seguidores que la China comenzó a usar este poderoso collar luego de que Wanda Nara reposteara un video burlándose de las compras de la actriz en Navidad así como también de Mauro Icardi.
Polémica por los regalos que recibieron los hijos de la China Suárez en Navidad
A través de su cuenta de Instagram, la China Suárez compartió todos los detalles de su cena navideña, publicando postales de su mesa, looks y como era de esperarse, los regalos que recibieron sus pequeños.
Fue la imagen de Amancio posando con el obsequio que le dio Mauro Icardi la que generó toda una polémica. El futbolista fue por todo con una foto intervenida donde aparece el niño con la camiseta del Galatasaray, como si fuera jugador del club turco.
El regalo no pasó desapecibido para los usuarios que cuestionaron su elección, en especial por considerarlo una provocación para Benjamín Vicuña, quien ha manifestado su angustia por la estadía de sus hijos en Turquía.