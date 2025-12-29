Aseguran que la China Suárez está usando un talismán para protegerse de Wanda Nara

china suarez collar El místico collar de la China Suárez.

Además no pasó desapercibido para los seguidores que la China comenzó a usar este poderoso collar luego de que Wanda Nara reposteara un video burlándose de las compras de la actriz en Navidad así como también de Mauro Icardi.

Polémica por los regalos que recibieron los hijos de la China Suárez en Navidad

A través de su cuenta de Instagram, la China Suárez compartió todos los detalles de su cena navideña, publicando postales de su mesa, looks y como era de esperarse, los regalos que recibieron sus pequeños.

Fue la imagen de Amancio posando con el obsequio que le dio Mauro Icardi la que generó toda una polémica. El futbolista fue por todo con una foto intervenida donde aparece el niño con la camiseta del Galatasaray, como si fuera jugador del club turco.

amancio regalo a China Suárez mostró el regalo de Mauro Icardi al hijo de Benjamín Vicuña.

El regalo no pasó desapecibido para los usuarios que cuestionaron su elección, en especial por considerarlo una provocación para Benjamín Vicuña, quien ha manifestado su angustia por la estadía de sus hijos en Turquía.