Días atrás Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse y volvieron a seguirse en su cuentas de Instagram, luego de que se viralizara una foto de Evangelina junto a Martín Demichelis.
Evangelina Anderson dijo que su romance con Ian Lucas es "show" y el joven ¡la desmintió!
El explosivo descargo de Ian Lucas luego de que Evangelina Anderson ningunera su relación. Todos los detalles
Luego, Evangelina Anderson e Ian Lucas se mostraron juntos desde Punta del Este y ahora, la rubia regresó al país y rompió el silencio sobre su supuesto romance.
"Nosotros somos funcionales al show. Somos compañeros", dijo al notero de Sálvese Quien Pueda, dando a entender que no es nada más que un juego. "No puede pasar del juego a ser algo real", siguió.
Lejos de dejarlo pasar, minutos despúes de que la entrevista saliera al aire, Ian Lucas reaccionó con un feroz posteo en su cuenta de Instagram. "Los que me conocen saben que así como me ven soy yo, transparente e impulsivo. Mi vida no es un show. Siempre se me va a notar y transmitir lo que me pasa y siento", escribió respondiendo a las declaraciones de Evangelina Anderson pero sin mencionarla.
La verdad detrás de la foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis juntos
Yanina Latorre reveló el detrás de la foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis juntos en el cumpleaños del ex director técnico.
"El estuvo muy enojado y ella también. Según Demichelis, Evangelina le metió los cuernos en México y a ella le costó mucho romper la familia pero una vez que la rompió viva la vida loca. Ahora la nena sube la foto y después todos la repostean", arrancó la conductora en su programa de radio.
"Yo creo que ellos dos deben haber hablado o algo pasó en la familia para que digan juntemosnos por los chicos. La nena tenÍa necesidad de que sus papás dejen de pelear... Me gustó porque por lo menos hay una voluntad, me parece sano, tenés que podes juntarte en un cumpleaños o Navidad", agregó sobre la tregua entre Evangelina Anderson y Demichelis.