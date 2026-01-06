Evangelina Anderson dijo que su romance con Ian Lucas es "show" y el joven ¡la desmintió!

ian lucas respuesta evangelina El posteo de Ian Lucas tras las declaraciones de Evangelina Anderson sobre su relación.

Lejos de dejarlo pasar, minutos despúes de que la entrevista saliera al aire, Ian Lucas reaccionó con un feroz posteo en su cuenta de Instagram. "Los que me conocen saben que así como me ven soy yo, transparente e impulsivo. Mi vida no es un show. Siempre se me va a notar y transmitir lo que me pasa y siento", escribió respondiendo a las declaraciones de Evangelina Anderson pero sin mencionarla.

La verdad detrás de la foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis juntos

Yanina Latorre reveló el detrás de la foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis juntos en el cumpleaños del ex director técnico.

"El estuvo muy enojado y ella también. Según Demichelis, Evangelina le metió los cuernos en México y a ella le costó mucho romper la familia pero una vez que la rompió viva la vida loca. Ahora la nena sube la foto y después todos la repostean", arrancó la conductora en su programa de radio.

evangelina martin cumpleaños La inesperada foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis juntos.

"Yo creo que ellos dos deben haber hablado o algo pasó en la familia para que digan juntemosnos por los chicos. La nena tenÍa necesidad de que sus papás dejen de pelear... Me gustó porque por lo menos hay una voluntad, me parece sano, tenés que podes juntarte en un cumpleaños o Navidad", agregó sobre la tregua entre Evangelina Anderson y Demichelis.