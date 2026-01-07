Está confirmado el precio del dólar el jueves 8 de enero cuando abran los bancos

En tanto, el dólar blue arrancará otra semana con un precio superior a los $1.500, según confirmaron desde las cuevas, y con una leve suba respecto al comienzo de este miércoles.

dolares (2)

Precio del dólar este jueves 8 de enero en cada banco

Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este jueves 8 de enero será el siguiente:

Banco Galicia: $1.485

Banco Nación: $1.490

Banco ICBC: $1.495

Banco BBVA: $1.490

Banco Supervielle: $1.495

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.490

Banco Patagonia: $1.490

Banco Hipotecario: $1.490

Banco Santander: $1.485

Brubank: $1.488

Banco Credicoop: $1.495

Banco Macro: $1.495

Banco Piano: $1.490

Banco de Comercio: $1.480

Vale recordar que desde enero del 2026, el gobierno de Javier Milei decidió implemente un cambio muy importante en las bandas cambiarias del dólar, ya que estas dejaron de actualizarse a un ritmo del 1% mensual y lo pasaron a hacer según la inflación registrada dos meses antes. Esto significa que en enero, cambiaron en un 2,50%

Dolares

Precio del dólar blue el jueves 8 de enero

Al mismo tiempo que los bancos comiencen a vender dólares el jueves 8 de enero, las cuevas también lo harán con un precio ya confirmado, que será menor al del lunes y martes de esa semana.

En el cuarto día de la semana, se confirmó que el dólar blue va a tener, otra vez, un precio superior a los $1.500, más exactamente cotizará en $1.520, confirmaron desde las cuevas.