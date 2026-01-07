Está confirmado el precio del dólar el jueves 8 de enero cuando abran los bancos

Los bancos más importantes y con mayor cantidad de clientes Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este jueves 8 de enero de 2026, cuando se inicien las actividades bancarias y queden habilitadas las operaciones cambiarias en cada una de las entidades.
Según dieron a conocer desde cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar va a tener un promedio de alrededor de $1.490 este jueves 8 de enero, aunque algunas entidades lo tendrán a un valor menor o mayor, pero cercano a este.
Para ello, fue clave la estabilidad mostrada en el precio del dólar durante la jornada del miércoles, explicaron desde las entidades bancarias.
En tanto, el dólar blue arrancará otra semana con un precio superior a los $1.500, según confirmaron desde las cuevas, y con una leve suba respecto al comienzo de este miércoles.
Precio del dólar este jueves 8 de enero en cada banco
Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este jueves 8 de enero será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.485
- Banco Nación: $1.490
- Banco ICBC: $1.495
- Banco BBVA: $1.490
- Banco Supervielle: $1.495
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.490
- Banco Patagonia: $1.490
- Banco Hipotecario: $1.490
- Banco Santander: $1.485
- Brubank: $1.488
- Banco Credicoop: $1.495
- Banco Macro: $1.495
- Banco Piano: $1.490
- Banco de Comercio: $1.480
Vale recordar que desde enero del 2026, el gobierno de Javier Milei decidió implemente un cambio muy importante en las bandas cambiarias del dólar, ya que estas dejaron de actualizarse a un ritmo del 1% mensual y lo pasaron a hacer según la inflación registrada dos meses antes. Esto significa que en enero, cambiaron en un 2,50%
Precio del dólar blue el jueves 8 de enero
Al mismo tiempo que los bancos comiencen a vender dólares el jueves 8 de enero, las cuevas también lo harán con un precio ya confirmado, que será menor al del lunes y martes de esa semana.
En el cuarto día de la semana, se confirmó que el dólar blue va a tener, otra vez, un precio superior a los $1.500, más exactamente cotizará en $1.520, confirmaron desde las cuevas.