El día que Estados Unidos invadió Argentina y provocó un daño que sigue vigente en el 2026

Islas Malvinas (1) Fue un ataque de Estados Unidos el inicio de la pérdida de las Islas Malvinas

El día que Estados Unidos invadió Argentina

En 1831, cuando Argentina llevaba quince años de independencia, uno de sus territorios eran las Islas Malvinas. A diferencia de la actualidad, en las islas había un gobernador argentino, Luis Vernet.

En defensa de la soberanía argentina, Vernet incautó tres barcos de Estados Unidos que se encontraban cazando focas de manera ilegal en aguas argentinas. Esto provocó el enojo del país del norte.

En represalia por el secuestro de barcos, el capitán Silas Duncan, al mando de la fragata USS Lexington, ordenó un desembarco en Puerto Soledad y sus marinos destruyeron las fortificaciones, saquearon viviendas y arrestaron a las autoridades argentinas bajo el cargo de piratería. Luego, trasladó a la mayoría de la población, unas 40 personas, al continente.

Pero esto no fue lo único, ya que además de dejar sin protección a las Islas Malvinas, negó el reconocimiento de soberanía argentina sobre ellas y se rompieron las relaciones entre ambas naciones. Todo esto fue clave, porque en 1833, Inglaterra decidió enviar un navío y apoderarse de las Islas, venciendo a los pocos argentinos que habían quedado allí, sin fortificaciones ni defensas.

Si bien, Argentina recuperó las Islas Malvinas en 1982 por unos meses, antes de que Inglaterra las volviera a tomar, fue la invasión y ataque de Estados Unidos en 1831, el inicio de la pérdida de estos territorios.