La tremenda reacción de Flor de la V tras la respuesta de Maxi López sobre qué hombre besaría

FLOR MAXI LOPEZ Flor de la V le respondió a Maxi López.

A pesar de esto, los usuarios estallaron en comentarios cuestionando y criticando a Maxi López acusándolo de transfóbico y la respuesta de Florencia de la V no se hizo esperar.

Florencia de la V sobre los dichos de Maxi López

"Todo el mundo me escribió y me decía: ‘los dichos transfóbicos’. Para mí no tuvo mala intención, yo lo veo con cero mala intención. Lo importante de esto es que a mucha gente no le cayó bien y les llama la atención", dijo Flor en Los Profesionales de Siempre.

"No me parece para tanto, entiendo que los medios lo levantaron, no sé si porque no hay noticias. Comparado con lo que me han dicho, en este caso…lo interesante es que todos reaccionaron, hay algo que tácitamente que ya se instaló que hay cosas que no”, siguió feliz con el apoyo que recibió.

Sin embargo, sumó: “Me provoca pena por eso, que vulnera a un colectivo que está vulnerado. Hay chicas que la pasan mal, que sufren victimización, que no tienen acceso a nada, esas la pasan mal”.

¿Qué opina Maxi López del romance de la China e Icardi?

Maxi López visitó Sálvese Quien Pueda y habló sin filtros de su vínculo actual con Wanda Nara, su pelea con Mauro Icardi y hasta el romance de su ex compañero con la China Suárez.

"Le darías a China Suárez?", lanzó Yanina Latorre y el ex futbolista sorprendió con su respuesta, en especial luego de su público enfrentamiento con Mauro Icardi.

maxi lopez china mauro Maxi López opinó del romance entre Mauro Icardi y la China Suárez.

“Yo debo ser un poco anticuado, pero me pasa como cuando decían ‘la mujer de un amigo tiene bigote’. Está claro”, señaló Maxi López.

“Creo que se encontraron… te lo digo desde la vereda de enfrente. Se complementan, son tal para cual”, agregó luego sobre Mauro Icardi y La China.