Luego de anticipar que Luciano Castro trataría de reconquistar a Griselda Siciliani, Sabrina Rojas no dudó en compartir su reacción al gesto de actor.
La irónica reacción de Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le dedicó a Griselda Siciliani
Explosión en las redes sociales por el mensaje que publicó Sabrina Rojas luego del gesto de Luciano Castro. Todos los detalles
En la tarde del sábado, las redes estallaron con fotos de un pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani y Sabrina Rojas fue por todo.
A través de su cuenta de Instagram, Sabrina se mostró de lo más ácida. “Quiero creer que no es real”, arrancó en una de sus publicaciones junto a un clip del actor Eduardo Sterblitch con gesto de desconcierto y risa.
“Voy a confiar en que esto va a terminar siendo una publicidad de alguien que quiere aprovechar la actualidad”.“Pero después de escuchar chamuyar en gallego, se me viene este meme. Todo puede ser”, siguió recordando el audio de Luciano Castro a su amante española.
El descargo de Sabrina Rojas tras la separación de Luciano Castro y Griselda Siciliani
Una vez más, Sabrina Rojas habló en Sálvese Quien Pueda y sorprendió con el vaticinio que dio para el futuro de la pareja. “Para mí, van a volver”, arrancó.
“Yo siempre digo ‘para mí, van a volver’. Si ella es de otra liga, como él marcó, no vuelve. Eso es ser de otra liga. Pero sí ella es un ser común, normal, van a volver en un par de meses, les doy tres meses”, agregó picante repitiendo la frase que uso Luciano Castro cuando describió a Griselda.
sabrina griselda luciano
Picante, Sabrina Rojas no dudó en hacer hincapié en las razones que dio Griselda Siciliani para explicar su decisión de separarse. “Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”, dijo filosa.
Sabrina Rojas cuestionó a Flor Vigna
Tras el "guapagate" y las infidelidades de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Flor Vigna estrenó nuevo tema musical promocionándolo con una remera con la inscripción "Guapa sí, tarada no".
Sin pelos en la lengua, Sabrina Rojas cuestionó la actitud de Flor Vigna por usar el escándalo de Luciano Castro y luego negarse a hablar con los periodistas cuando le consultan.
“El tema es que a Flor Vigna, cada vez que le preguntan por Luciano Castro, se pone de mal humor, reniega, no quiere ir a los programas. Ella quiere hablar de arte, arte, arte”, arrancó filosa.
“Si no te gusta hablar de Luciano Castro, separate por completo y no hagas referencia. Está mal que ella reniegue que le pregunten por el ex. Si no querés que te pregunten por tu exnovio, no juegues con el tema del momento que fue el ‘guapa’”.