Griselda Siciliani furiosa con Luciano Castro por ponerle un pasacalles

griselda luciano pasacalle Griselda Siciliani indignada con el pasacalles de Luciano Castro.

“¡A él no quiere verlo más! Lo único que hizo, durante esta semana, fue no soltarle la mano para no dejarlo muy pagando, porque algo de cariño hay. Pero están separados, ella le dijo que es una actriz y no tiene por qué estar teniendo esta exposición”, revelaron en Implacabes sobre la decisión de Siciliani.

Griselda Siciliani se separó de Luciano Castro

En Intrusos, Paula Varela reveló que se comunicó directamente con Griselda Siciliani quien, luego de evitar hablar de lo sucedido con la prensa, explicó su situación.

“El vínculo ya venía golpeado desde que salieron a la luz las infidelidades de él”, explicó la panelista haciendo referencia a la infidelidad de Luciano Castro con una joven en Madrid.

LUCIANO GRISELDA Griselda Siciliani separada de Luciano Castro.

Además, Griselda Siciliani aseguró que no fue por los engaños de Luciano que decidió ponerle un punto final “No es el cuerno en sí. Eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa”, expresó sobre la fuerte sobreexposición que adquirió la pareja en las últimas semanas.

La reacciónde Sabrina Rojas

Una vez más, Sabrina Rojas habló en Sálvese Quien Pueda y sorprendió con el vaticinio que dio para el futuro de la pareja. “Para mí, van a volver”, arrancó.

“Yo siempre digo ‘para mí, van a volver’. Si ella es de otra liga, como él marcó, no vuelve. Eso es ser de otra liga. Pero sí ella es un ser común, normal, van a volver en un par de meses, les doy tres meses”, agregó picante repitiendo la frase que uso Luciano Castro cuando describió a Griselda.

Picante, Sabrina Rojas no dudó en hacer hincapié en las razones que dio Griselda Siciliani para explicar su decisión de separarse. “Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”, dijo filosa.