La tremenda burla de Wanda Nara a Mauro Icardi: "Leyendo los comentarios en el baño"

wanda burla ciardi Wanda Nara estrenó remix y hundió a Mauro Icardi.

“Ya me imagino a Mauro leyendo los comentarios en el baño. Bravo Reina, ¡te amamos WAN!”, decía el mensaje que Wanda Nara eligió tirando más leña al fuego.

La frase que no se vio en los chats de Wanda Nara con Mauro Icardi

Wanda Nara publicó captura de sus chats con Icardi pero tapando gran parte de la conversación y ahora se filtraron algunas de las frases que no se pudieron ver.

En Puro Show, Angie Balbiani reveló parte del contenido que Wanda Nara evitó que los usuarios pudieran leer, sacando a la luz el interés de la conductora por el amor de Icardi hacia la China Suárez.

wanda nara chats icardi Lo que no se vio de los chats de Wanda Nara con Mauro Icardi.

"En el chat arranca con fotos de las chicas y de repente se despierta mostrando que está todo bien. Dentro de las conversaciones, Wanda le pone: ‘¿Te arrepentiste de tu error?’, a lo que Mauro le responde: ‘Es el mejor error que cometí en mi vida’. Refiriéndose a haberse separado y juntado con la China", explicó la panelista.

Además, Yanina Latorre publicó una imagen que Icardi le habría enviado a Wanda Nara en otra de sus conversaciones.En la postal se puede ver a Mauro Icardi y Wanda años atrás, cuando estaban en pareja. "¿Le dio la nostalgia?", preguntó Yanina a sus seguidores.