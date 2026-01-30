¡Otra vez! Wanda Nara acusada de mugrienta y ruidosa: las fotos

WANDA NARA SUCIA Los vecinos de Wanda Nara la acusaron de sucia.

Como si no fuera suficiente, el periodista agregó un audio de una de las mujeres que se quejó. "Mirá, estamos cansados. Se mudó hace dos días, pasa por adelante de la casa y es un asco total. Pero un asco tremendo. Toda la basura, la mudanza, la vista, desparramada en la puerta, sin bolsas. Y acá hay reglas que hay que cumplir. O sea, no podés pasear en cuatri de las dos de la mañana un martes. El ruido que hay en la casa en esas máquinas es tremendo. Yo tengo un bebé chiquito, pero estos no respetan nada”, se escucha.

Marcelo Polino le pidió a Wanda Nara que se bañara

Se viralizó una entrevista de Marcelo Polino recordando un insólito episodio que vivió con la actual conductora de Masterchef Celebrity.

Luego de que Wanda Nara publicara un chat donde habla del olor corporal de la China Suárez las redes estallaron con la revelación de Polino sobre los hábitos de higiene de Wanda.

“Yo la vi en teatro, se chocaba a los bailarines, se caía de los trucos, iba sucia al teatro", arranca el conductor en una charla con Nicolás Magaldi.

polino wanda Polino trató a Wanda Nara de sucia.

“Yo un día me la encontré en la puerta del teatro, yo estaba parado con Daniel Comba, y le dije ‘querida, lavate los pies para venir al teatro’, venía unas ojotas, venía del río y era la primera figura de la revista. En el teatro Candileja de Carlos Paz pasó eso”, dijo en ese momento Polino en el vivo.