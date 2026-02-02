Filtran los mensajes de la China Suárez a Wanda Nara contando cómo fue su noche en París con Icardi

china chat wanda Los mensajes de la China Suárez a Wanda Nara dando detalles de la infidelidad de Icardi.

"A mi me vino,el estaba con fiebre, charlamos. No lo tome como una mala noche para nada", le dice la China Suárez a Wanda Nara. "Te está culpabilizando a vos cuando vos sos la víctima", agrega defendiendo a Wanda Nara.

La China Suárez y Mauro Icardi al rojo vivo

Una vez más, la China Suárez presumió su amor y buena relación con Mauro Icardi, subiendo un video imposible de psar desapercibido.

Luego de que se viralizara un mensaje tratándola de amante de Mauro Icardi, la China Suárez subió la vara grabándose mientras besaba a Mauro Icardi.

china video beso ciardi El video de la China Suárez apasionada con Icardi.

En el posteo se puede ver como la actriz de La Hija del fuego: la venganza de la bastarda, no se puede contener ante Icardi dándole un beso de lo más apasionado.

El escandaloso apodo que le pusieron a la China Suárez en Estambul

Días antes, la China se mostró apoyando a su novio desde la cancha. Como en cada partido, la actriz dijo presente robándose toda la atención desde la tribuna, donde alentó a Icardi acompañada por su hija Rufina Cabré.

Fue allí donde la China fue retratada por el perfil @fotottarena acompañado la imagen de la actriz y su primogénita con una frase que esatalló la polémica.“La amante de Mauro Icardi, China Suárez, está viendo el partido Karagümrük-Galatasaray con su hija desde las gradas”, decía el mensaje.

Automáticamente la red social tradujo la palabra “sevgilisi” (habitualmente utilizada para referirse a pareja o novia) como “amante”, estallando los comentarios en especial por el escandaloso inicio del romance de la China e Icardi con una primera noche de pasión en París a espaldas de Wanda Nara.