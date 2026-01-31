Luciano Castro le colgó un pasacalles a Griselda Siciliani

griselda luciano pasacalle

De lo más romántico, Luciano Castro fue por todo y colgó un pasacalles. "Griselda te amo hasta el final. Te extraño mucho", fue la frase que eligió.

El descargo de Griselda Siciliani

En Intrusos, Paula Varela reveló que se comunicó directamente con Griselda Siciliani quien, luego de evitar hablar de lo sucedido con la prensa, explicó su situación.

“El vínculo ya venía golpeado desde que salieron a la luz las infidelidades de él”, explicó la panelista haciendo referencia a la infidelidad de Luciano Castro con una joven en Madrid.

luciano castro audio griselda Griselda Siciliani separada de Luciano Castro.

Además, Griselda Siciliani aseguró que no fue por los engaños de Luciano que decidió ponerle un punto final “No es el cuerno en sí. Eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa”, expresó sobre la fuerte sobreexposición que adquirió la pareja en las últimas semanas.

Luciano Castro angustiado tras la aparición de nuevas amantes

Luciano Castro rompió el silencio luego de que apareciera otra de sus supuestas amantes, y circularan rumores de la existencia de videos íntimos.

Tras el bombazo que dieron en Puro Show de la aventura de Luciano Castro con una mujer europea en Madrid, siguieron saliendo más nombres y las versiones de crisis y separación de Griselda Siciliani no paran de estallar.

Ahora, la movilera de A la Tarde se encontró con el actor en las playas de Mar del Plata. "Me dijo: ‘no voy a hablar más, no quiero dar más notas, las que di es porque me sentí obligado’”, relató la notera al aire.