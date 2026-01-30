"No fue por los cuernos", Griselda Siciliani confirmó su separación de Luciano Castro

Además, Griselda Siciliani aseguró que no fue por los engaños de Luciano que decidió ponerle un punto final “No es el cuerno en sí. Eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa”, expresó sobre la fuerte sobreexposición que adquirió la pareja en las últimas semanas.

Luciano Castro angustiado tras la aparición de nuevas amantes

Luciano Castro rompió el silencio luego de que apareciera otra de sus supuestas amantes, y circularan rumores de la existencia de videos íntimos.

Tras el bombazo que dieron en Puro Show de la aventura de Luciano Castro con una mujer europea en Madrid, siguieron saliendo más nombres y las versiones de crisis y separación de Griselda Siciliani no paran de estallar.

Ahora, la movilera de A la Tarde se encontró con el actor en las playas de Mar del Plata. "Me dijo: ‘no voy a hablar más, no quiero dar más notas, las que di es porque me sentí obligado’”, relató la notera al aire.

chats luciano amante

Además explicó que fue Luciano Castro quien se le acercó. “Perdón que te lo diga así, pero mi vida está destrozada. Me importa más mi vida que tu laburo”, le dijo totalmente angustiado por su presente.

Días antes, trascendieron los detalles del affaire de Luciano Castro con una joven danesa. Según revelaron en Puro Show, el actor habría conocido a una mujer de 28 años en un restaurante de Madrid, hubo besos, intercambio de mensajes y hasta mostraron un audio que Luciano le mandó a la joven.

Luciano Castro incluso le mintió a la supuesta tercera en discordia al enterarse de que Griselda Siciliani llegaría a Madrid a visitarlo.