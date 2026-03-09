Impactante reaparición de Luciano Castro en los medios

luciano castro internacion

Además, e actor habló de las razones de su decisión. “Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos... Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido. Pero por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Es lo más importante”, precisó Luciano Castro luego de su comentada separación de Griselda Siciliani.

El ataque de ira de Luciano Castro que generó preocupación en su internación

En Intrusos, hablaron del tema y Rodrigo Lussich sorprendió al panel al revelar el llamativo episodio que vivió con Luciano Castro, haciendo hincapié en el caracter del actor.

"Yo me acuerdo, en Socios del Espectáculo, una vez que vino, le pregunté algo que no le gustó y me tiró un zapatazo por la cabeza, literal. Él lo tomó como en chiste, pero el zapato me lo revoleó. Entonces, es un tipo con una ira importante y que tiene que trabajar más allá de un montón de cosas”, expresó .

"Pudo concientizar la necesidad de una ayuda, sobre todo lo que tiene que ver con su ira, no solamente lo que pueda tener que ver con adicciones. Lo que tiene que ver con su ira, el manejo de la ira. Luciano es un tipo con una ira muy poco controlada”, cerró el conductor.