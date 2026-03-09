Fiel a su estilo picante, Moria Casán se metió de lleno en la comentada presencia de Mauricio Macri en la boda de su sobrino Rodrigo Valladares Macri y la influencer Emily Lucius.
¡Bombazo! Mauricio Macri acompañado en la boda de su sobrino: "Morocha con..."
Moria Casán mandó al frente a Mauricio Macri y reveló secretos explosivos sobre la boda de su sobrino con Emilylucius.
Durante el fin de semana, las redes sociales estallaron con un video de la fiesta de casamiento donde se lo vio a Mauricio Macri bailando en un pogo con los novios y sus amigos.
Además, Moria Casán subió la apuesta y reveló un bombazo sobre la compañía de Mauricio Macri durante la noche. “Mauricio Macri está más peligroso que Luciano Castro, ¿le habrá dicho ‘guapa’ a alguien?”, arrancó la One en su programa.
“Estuvo muy mirón y que estaba con una morocha. A mí me lo contaron porque en esa fiesta había mucha gente. En un momento él estaba con una morocha súper espectacular, muy joven ella, que tenía ojos verdes”, deslizó sin revelar la identidad de la mujer con la que el ex presidente se habría retirado del establecimiento.
Moria Casán sin filtro sobre la nueva novia de Mauricio Macri
Luego de que saliera a la luz la relación entre Mauricio Macri y la ex novia de Gustavo Cerati, Moria Casán reveló un explosivo rumor sobre Chloe Bello.
"Perdón, Vos sabés que yo me entere de algo, ayer leyendo algunos tuiters, en la aplicación X, que Chloe Bello había estado de novia con la hermana de Macri", arrancó la Diva en su programa matutino.
"Yo leí que había sido la hermana de Macri. Si si si, una mujer bisexual. Había estado de novia con la hermana de Macri y ahora salía con el novio. Todo un quilombo de relaciones. Yo no la conocía, la había visto con el Guga Pereyra que era una modelo tremenda y después que estuvo de novia con Cerati y pasó lo que pasó con Cerati, tuvo que huir por adicciones y bueno, ayer leí eso", siguió sobre la información que obtuvo de la top.
Además, Moria Casán recordó la fuerte historia de amor entre Chloe y el músico. "El estaba muy enganchado con Chloé Bello, y seguía la vida de Cholé Bello, él le llevaba como veintipico de años, y llevaba una vida de veintipico a los 50 con los problemas de salud que tenía Gustavo Cerati, con la trombosis... Se la culpó de muchas cosas", cerró.