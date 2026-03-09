¡Bombazo! Mauricio Macri acompañado en la boda de su sobrino: "Morocha con..."

MARI MOROCHA CASAMIENTO Mauricio Macri cerca de una morocha en el casamiento de su sobrino.

“Estuvo muy mirón y que estaba con una morocha. A mí me lo contaron porque en esa fiesta había mucha gente. En un momento él estaba con una morocha súper espectacular, muy joven ella, que tenía ojos verdes”, deslizó sin revelar la identidad de la mujer con la que el ex presidente se habría retirado del establecimiento.

Moria Casán sin filtro sobre la nueva novia de Mauricio Macri

Luego de que saliera a la luz la relación entre Mauricio Macri y la ex novia de Gustavo Cerati, Moria Casán reveló un explosivo rumor sobre Chloe Bello.

"Perdón, Vos sabés que yo me entere de algo, ayer leyendo algunos tuiters, en la aplicación X, que Chloe Bello había estado de novia con la hermana de Macri", arrancó la Diva en su programa matutino.

"Yo leí que había sido la hermana de Macri. Si si si, una mujer bisexual. Había estado de novia con la hermana de Macri y ahora salía con el novio. Todo un quilombo de relaciones. Yo no la conocía, la había visto con el Guga Pereyra que era una modelo tremenda y después que estuvo de novia con Cerati y pasó lo que pasó con Cerati, tuvo que huir por adicciones y bueno, ayer leí eso", siguió sobre la información que obtuvo de la top.

moria mauricio chloe Moria Casán prendió fuego a Chloe Bello.

Además, Moria Casán recordó la fuerte historia de amor entre Chloe y el músico. "El estaba muy enganchado con Chloé Bello, y seguía la vida de Cholé Bello, él le llevaba como veintipico de años, y llevaba una vida de veintipico a los 50 con los problemas de salud que tenía Gustavo Cerati, con la trombosis... Se la culpó de muchas cosas", cerró.