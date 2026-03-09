"A mí no me van a llevar puesto como a Macri", dijo Milei y cargó contra los empresarios

“Yo no voy a dejarme amedrentar por delincuentes, chorros y asesinos”, afirmó Javier Milei, calificando a sus detractores parlamentarios como "100 cavernícolas" y "enemigos políticos" que buscan destruir la economía para recuperar el poder.

Polémica por la Justicia y la AFA

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la defensa de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia. Ante los rumores que indicaban que este nombramiento buscaba proteger a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Milei fue categórico: “Es falso que Mahiques vaya a salvar a 'Chiqui' Tapia o a Pablo Toviggino. Si son culpables, que paguen”.

El mandatario también minimizó el rol de la AFA en la liberación del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela, atribuyendo el éxito del operativo a la presión internacional ejercida por el gobierno de Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Javier Milei y Luis Majul

Javier Milei y su guerra contra los "empresaurios"

El Presidente no ahorró críticas para referentes del sector empresarial, apuntando específicamente contra Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate/Aluar). Los acusó de ser "empresarios prebendarios" que históricamente operaron contra los gobiernos para obtener favores o protecciones arancelarias.

“Techint pagaba la tonelada de tubo de acero a 4.000 dólares cuando vale 1.400. El kirchnerismo negociaba la coima con los empresarios”, denunció. Respecto a los despidos en Fate, aunque manifestó empatía por los trabajadores, sostuvo que la empresa utilizaba la amenaza de desempleo para "apretar" al Estado, una práctica que —aseguró— "se terminó".

Futuro político y económico

En materia económica, Milei ratificó su optimismo al pronosticar que la inflación comenzará con un "cero" por delante entre junio y agosto de este año.

Finalmente, sobre sus ambiciones personales, descartó buscar una reelección indefinida o reformar la Constitución para perpetuarse. “En 2031 me voy a vivir a un campo con mis hijos de cuatro patas y no me ven más”, concluyó, reafirmando que su paso por la política tiene una fecha de vencimiento clara tras cumplir con su plan de reforma.

Fuentes A24, LN+, Noticias Argentinas