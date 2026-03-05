Juan Bautista Mahiques juró ante Milei y ya define sus primeras medidas

Fuentes oficiales señalaron que el Gobierno busca una "ejecución más agresiva" de las reformas judiciales pendientes, en un año que se presenta clave para la agenda legislativa de La Libertad Avanza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/2029579773752582332&partner=&hide_thread=false AHORA | JURA JUAN BAUTISTA MAHIQUES



El nuevo Ministro de Justicia.#A24 pic.twitter.com/e86aSGHBlt — A24.com (@A24COM) March 5, 2026

Prioridades en la agenda de Mahiques

El nuevo ministro no tendrá tiempo de adaptación. Según trascendió tras la jura, su hoja de ruta inmediata incluye tres pilares fundamentales:

Baja de la edad de imputabilidad: El proyecto será una de las prioridades en el Congreso para este período.

El proyecto será una de las prioridades en el Congreso para este período. Sistema Acusatorio: Acelerar la implementación del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones restantes para modernizar los procesos penales.

Acelerar la implementación del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones restantes para modernizar los procesos penales. Vacantes judiciales: Agilizar el proceso de selección y designación de jueces para cubrir los juzgados acéfalos en todo el país.

El equipo de Juan Bautista Mahiques

Junto a Mahiques, se confirmó el rol estratégico de Santiago Viola (apoderado de LLA), quien se desempeñará como viceministro, reforzando el componente político del área.

La oficialización de la designación se había concretado horas antes a través del Decreto 133/2026 publicado en el Boletín Oficial, donde también se aceptó formalmente la renuncia de Cúneo Libarona, a quien el Presidente le agradeció por haber sentado las bases de la reforma del sistema penal durante su primer año de gestión.