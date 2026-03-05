El Salón Blanco de la Casa Rosada fue el escenario este mediodía de un giro estratégico en el Gabinete nacional. El presidente Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo Ministro de Justicia, sellando así el reemplazo de Mariano Cúneo Libarona en la cartera.
Juan Bautista Mahiques juró ante Milei y ya define sus primeras medidas
Juan Bautista Mahiques asumió formalmente la conducción del Ministerio de Justicia. Buscan acelerar la agenda legislativa tras la salida de Cúneo Libarona
La ceremonia, marcada por una fuerte impronta institucional, contó con la presencia de referentes de la cúpula judicial, fiscales y funcionarios del Ejecutivo. Con un breve "sí, juro", Mahiques inició formalmente su gestión, dejando atrás su cargo como Fiscal General de la Ciudad para saltar a la primera línea del Gobierno nacional.
Los motivos del recambio
Aunque la salida de Cúneo Libarona fue presentada en términos de "objetivos cumplidos" y razones personales, la llegada de Mahiques responde a una necesidad del Ejecutivo de contar con un perfil con mayor capacidad de interlocución política con los tribunales federales de Comodoro Py y el Consejo de la Magistratura.
Fuentes oficiales señalaron que el Gobierno busca una "ejecución más agresiva" de las reformas judiciales pendientes, en un año que se presenta clave para la agenda legislativa de La Libertad Avanza.
Prioridades en la agenda de Mahiques
El nuevo ministro no tendrá tiempo de adaptación. Según trascendió tras la jura, su hoja de ruta inmediata incluye tres pilares fundamentales:
- Baja de la edad de imputabilidad: El proyecto será una de las prioridades en el Congreso para este período.
- Sistema Acusatorio: Acelerar la implementación del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones restantes para modernizar los procesos penales.
- Vacantes judiciales: Agilizar el proceso de selección y designación de jueces para cubrir los juzgados acéfalos en todo el país.
El equipo de Juan Bautista Mahiques
Junto a Mahiques, se confirmó el rol estratégico de Santiago Viola (apoderado de LLA), quien se desempeñará como viceministro, reforzando el componente político del área.
La oficialización de la designación se había concretado horas antes a través del Decreto 133/2026 publicado en el Boletín Oficial, donde también se aceptó formalmente la renuncia de Cúneo Libarona, a quien el Presidente le agradeció por haber sentado las bases de la reforma del sistema penal durante su primer año de gestión.