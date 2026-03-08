En el Día Internacional de las Mujer marcado históricamente por las reivindicaciones de los movimientos feministas, el Gobierno de Javier Milei utilizó sus canales oficiales para lanzar una dura crítica contra las políticas de género implementadas en Argentina durante los últimos años. A través de la cuenta oficial de la Casa Rosada en la red social X, el Ejecutivo difundió piezas audiovisuales donde tildó de "estafa" la creación de estructuras estatales dedicadas a la mujer y ratificó su combate frontal contra lo que denominan "ideología woke".
Milei profundizó su "batalla cultural" en el 8M y descalificó al feminismo institucional
A través de un video oficial, la Casa Rosada reivindicó el cierre del Ministerio de las Mujeres y propuso un modelo por encima de la agenda de género
El mensaje oficial sostiene que la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2019 no representó un avance real, sino el inicio de un "saqueo" de las arcas públicas. Según el relato gubernamental, estas políticas se convirtieron en un "negocio de pocos" que sirvió para sostener estructuras políticas millonarias y militancia ideológica, mientras la inflación y la pobreza afectaban con mayor dureza a las ciudadanas.
"Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria", sentencia una de las locuciones. Para ilustrar su postura, el video muestra imágenes de marchas con pañuelos verdes mezcladas con fotos de dirigentes políticos que han enfrentado denuncias por violencia, como el expresidente Alberto Fernández y el exgobernador José Alperovich, buscando contrastar la retórica oficialista anterior con los escándalos judiciales de sus protagonistas.
Cifras en disputa: presupuesto vs. inseguridad
El oficialismo puso el foco en el gasto público, denunciando que entre 2020 y 2023 el Estado "despilfarró" miles de millones de pesos. Según las cifras difundidas por el Gobierno, solo en 2023 las partidas vinculadas a la perspectiva de género alcanzaron los cuatro billones de pesos, superando incluso presupuestos de áreas como Seguridad o Defensa.
Desde la Casa Rosada argumentan que este gasto no se tradujo en una mayor protección para las mujeres. En contrapartida, reivindican su actual gestión basada en la premisa de "el que las hace, las paga", asegurando que los homicidios han bajado gracias a una política criminal general y no a programas específicos de género. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con datos de observatorios de la sociedad civil (como La Casa del Encuentro o Ahora Que Sí Nos Ven), que reportan una persistencia o incluso un ligero incremento en las cifras de femicidios durante el último periodo.
Un nuevo paradigma: mérito y libertad
La postura del Gobierno de Javier Milei para este 8 de marzo queda resumida en la idea de que el "verdadero homenaje" a la mujer no es crear oficinas públicas, sino garantizar un entorno de libertad económica y estabilidad monetaria.
"Hoy el rumbo es claro: igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación", afirma el video oficial. Con este posicionamiento, el Poder Ejecutivo busca dar por finalizada la etapa del "feminismo institucional" en Argentina, apostando por un modelo donde el progreso femenino dependa exclusivamente del mérito individual y la seguridad general, eliminando cualquier distinción o política de acción positiva basada en el género.