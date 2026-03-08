Milei profundizó su "batalla cultural" en el 8M y descalificó al feminismo institucional

Cifras en disputa: presupuesto vs. inseguridad

El oficialismo puso el foco en el gasto público, denunciando que entre 2020 y 2023 el Estado "despilfarró" miles de millones de pesos. Según las cifras difundidas por el Gobierno, solo en 2023 las partidas vinculadas a la perspectiva de género alcanzaron los cuatro billones de pesos, superando incluso presupuestos de áreas como Seguridad o Defensa.

Reposteo de Javier Milei

Desde la Casa Rosada argumentan que este gasto no se tradujo en una mayor protección para las mujeres. En contrapartida, reivindican su actual gestión basada en la premisa de "el que las hace, las paga", asegurando que los homicidios han bajado gracias a una política criminal general y no a programas específicos de género. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con datos de observatorios de la sociedad civil (como La Casa del Encuentro o Ahora Que Sí Nos Ven), que reportan una persistencia o incluso un ligero incremento en las cifras de femicidios durante el último periodo.

Un nuevo paradigma: mérito y libertad

La postura del Gobierno de Javier Milei para este 8 de marzo queda resumida en la idea de que el "verdadero homenaje" a la mujer no es crear oficinas públicas, sino garantizar un entorno de libertad económica y estabilidad monetaria.

"Hoy el rumbo es claro: igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación", afirma el video oficial. Con este posicionamiento, el Poder Ejecutivo busca dar por finalizada la etapa del "feminismo institucional" en Argentina, apostando por un modelo donde el progreso femenino dependa exclusivamente del mérito individual y la seguridad general, eliminando cualquier distinción o política de acción positiva basada en el género.