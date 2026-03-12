Emilia Ferrero mostró su figura posparto desde el gimnasio y Julián Álvarez no se quedó callado

emilia ferrero video gym Emilia Ferrero mostró su rutina de entrenamiento.

El video recibió miles de comentarios, likes y reacciones, entre las que se destacó la de Julián Álvarez. "Mamitaaa", escribió el jugador del Atlético de Madrid.

La primera foto de Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Julián Álvarez compartió en sus redes sociales la noticia del nacimiento de Amadeo, el primer hijo del delantero cordobés y su pareja María Emilia Ferrero.

"Amadeo 02-01-16", indicó la publicación compartida por ambos en la que se puede ver al bebé tomado de las manos por sus padres e imitando el gesto del Hombre Araña que distingue a su padre.

Hijo Julian Julián Álvarez y María Emilia Ferrero presentaron a su hijo Amadeo.

El nacimiento fue este viernes en Madrid, donde Julián juega para el Atlético e incluso el club publicó un saludo de bienvenida y una imagen en la que Álvarez es saludado por sus compañeros.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero se conocieron de chicos en su pueblo, Calchín, y están en pareja desde el 2017 cuando el futbolista asomaba en River.

Cómo anunciaron su embarazo Emilia Ferrero y Julián Álvarez

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, Emilia y Julián anunciaron la llegada de su primer bebé con una postal que emocionó a miles de seguidores.

Emilia-Ferrero-Julián-Álvarez-1.jpg

“Foto oficial del nuevo equipo titular. Papá, mamá, Tarzán... ¡y el próximo fichaje en camino! Estamos muy felices. Te esperamos con todo el amor del mundo", escribieron posando junto a su perro Tarzán.