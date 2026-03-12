A dos meses del nacimiento de su hijo Amadeo, María Emilia Ferrero retomó su intensa rutina de entrenamiento, causó sensación en las redes sociales y enloqueció a Julián Álvarez.
Emilia Ferrero mostró su figura posparto desde el gimnasio y Julián Álvarez no se quedó callado
Emilia quien es profesora de educación física, grabó un video desde el gimnasio, donde se mostró haciendo una serie de ejercicios y repeticiones con pesas trabajando hasta el último músculo.
Para su rutina, Emilia marcó su figura con un jumpsuit de lo más ajustado de una de las marcas favoritas de Antonela Roccuzzo, Oriana Sabatini, entre otras. "Paso a Paso", escribió la joven.
El video recibió miles de comentarios, likes y reacciones, entre las que se destacó la de Julián Álvarez. "Mamitaaa", escribió el jugador del Atlético de Madrid.
La primera foto de Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero
Julián Álvarez compartió en sus redes sociales la noticia del nacimiento de Amadeo, el primer hijo del delantero cordobés y su pareja María Emilia Ferrero.
"Amadeo 02-01-16", indicó la publicación compartida por ambos en la que se puede ver al bebé tomado de las manos por sus padres e imitando el gesto del Hombre Araña que distingue a su padre.
El nacimiento fue este viernes en Madrid, donde Julián juega para el Atlético e incluso el club publicó un saludo de bienvenida y una imagen en la que Álvarez es saludado por sus compañeros.
Julián Álvarez y Emilia Ferrero se conocieron de chicos en su pueblo, Calchín, y están en pareja desde el 2017 cuando el futbolista asomaba en River.
Cómo anunciaron su embarazo Emilia Ferrero y Julián Álvarez
A través de sus respectivas cuentas de Instagram, Emilia y Julián anunciaron la llegada de su primer bebé con una postal que emocionó a miles de seguidores.
“Foto oficial del nuevo equipo titular. Papá, mamá, Tarzán... ¡y el próximo fichaje en camino! Estamos muy felices. Te esperamos con todo el amor del mundo", escribieron posando junto a su perro Tarzán.