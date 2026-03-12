¡Horror! ¿Wanda Nara dejó a sus perros abandonados al rayo del sol?

wanda perros

La venganza de Wanda Nara en Milán

Si bien no hizo referencia a las celebraciones de la China Suárez a bordo de un yate en Estambul, Wanda Nara fue por todo mostrándose junto a uno de los mayores "enemigos" de Mauro Icardi.

Aprovechando su paso por Milán, Wanda Nara visitó el estadio San Siro y se fotografió compartió junto a Luciano Spalletti, ex DT del Inter y actual de la Juventus de Turín.

wanda dt mauro Wanda Nara con el ex DT de Mauro Icardi.

El entrenador tuvo varios entredichos con Mauro Icardi e incluso fue quien decidió quitarle la cinta de capitán luego de que se filtrata información de sus contratos.

Wanda Nara vació la casa de Mauro Icardi en Milán

Días antes, Wanda Nara encendió la polémica subiendo una imagen contundente desde la fabulosa casa que compartían en Milán.

Wanda Nara fue por todo y tiró muebles y objetos de la propiedad, entre ellos el respaldo de la cama matrimonial con un grabado personalizado de sus iniciales "W y M".

wanda nara muebles milan Wanda Nara tiró los muebles de Mauro Icardi.

"Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando", escribió Wanda Nara junto a la postal que inmediatamente generó un terremoto de reacciones y repercusiones.