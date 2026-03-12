¡Horror! ¿Wanda Nara dejó a sus perros abandonados al rayo del sol?
La escandalosa acusación contra Wanda Nara de sus vecinos de Nordelta. Las fotos que causaron impacto en las redes
Según explicó Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, habría gran preocupación por las mascotas de Wanda Nara que quedaron en su casa mientras la top sigue en el viejo continente.
“Lo que me cuentan es que Wanda Nara habría dejado a dos de sus perros en una especie de canil que está al lado de su casa”, detalló el panelista de Moria.“Están muy solos los perros y están ladrando mucho. Ladran todo el día”, siguió sobre la queja de una de las vecinas.
"Están al sol, pobrecitos. Yo paso y no hay nadie en la casa, está totalmente cerrada y ellos ahí. Por lo menos lo que yo vi durante toda esta semana”, escribió otra integrante del grupo de whatsapp del barrio. Además el periodista aseguró que está situación se estuvo dando desde hace más de una semana.
La venganza de Wanda Nara en Milán
Si bien no hizo referencia a las celebraciones de la China Suárez a bordo de un yate en Estambul, Wanda Nara fue por todo mostrándose junto a uno de los mayores "enemigos" de Mauro Icardi.
Aprovechando su paso por Milán, Wanda Nara visitó el estadio San Siro y se fotografió compartió junto a Luciano Spalletti, ex DT del Inter y actual de la Juventus de Turín.
El entrenador tuvo varios entredichos con Mauro Icardi e incluso fue quien decidió quitarle la cinta de capitán luego de que se filtrata información de sus contratos.
Wanda Nara vació la casa de Mauro Icardi en Milán
Días antes, Wanda Nara encendió la polémica subiendo una imagen contundente desde la fabulosa casa que compartían en Milán.
Wanda Nara fue por todo y tiró muebles y objetos de la propiedad, entre ellos el respaldo de la cama matrimonial con un grabado personalizado de sus iniciales "W y M".
"Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando", escribió Wanda Nara junto a la postal que inmediatamente generó un terremoto de reacciones y repercusiones.