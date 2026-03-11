Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en Milán: las fotos

china suarez milan La China Suárez llegó a Milán.

Porsupuesto, Wanda Nara no se quedó atrás y fue por todo posando desde el Duomo con una filosa indirecta para la China y Mauro. "Mi casa desde hace 17 años", escribió picante.

wanda nara milan Wanda Nara en el duomo de Milán.

La venganza de Wanda Nara con el enemigo de Mauro Icardi en Italia

Si bien no hizo referencia a las celebraciones de la China Suárez, Wanda Nara fue por todo mostrándose junto a uno de los mayores "enemigos" de Mauro Icardi.

Aprovechando su paso por Milán, Wanda Nara visitó el estadio San Siro y se fotografió compartió junto a Luciano Spalletti, ex DT del Inter y actual de la Juventus de Turín.

wanda dt mauro Wanda Nara con el ex DT de Mauro Icardi.

El entrenador tuvo varios entredichos con Mauro Icardi e incluso fue quien decidió quitarle la cinta de capitán luego de que se filtrata información de sus contratos.

Wanda Nara tiró los muebles de Icardi

Días antes, Wanda Nara encendió la polémica subiendo una imagen contundente desde la fabulosa casa que compartían en Milán.

Wanda Nara fue por todo y tiró muebles y objetos de la propiedad, entre ellos el respaldo de la cama matrimonial con un grabado personalizado de sus iniciales "W y M".

wanda nara muebles milan Wanda Nara tiró los muebles de Mauro Icardi.

"Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando", escribió Wanda Nara junto a la postal que inmediatamente generó un terremoto de reacciones y repercusiones.