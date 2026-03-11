Tras el fabuloso festejo de cumpleaños en Estambul, la China Suárez y Mauro Icardi llegaron a Milán donde están vacacionando Wanda Nara y su novio, Martín Migueles.
Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en Milán: las fotos
Explosión en las redes sociales por las fotos de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en la misma ciudad. Los detalles
Desde hace varios días, Wanda Nara y Migueles no paran de revolucionar las redes sociales con postales de sus paseos y recorridas en la ciudad italiana y ahora fueron la China Suárez y Mauro Icardi quienes conquistaron Milán.
Fue la misma China Suárez quien publicó una serie de stories donde mostró las delicias que comió a su llegada e incluso se fotografió de compras en una de las calles más icónicas.
Porsupuesto, Wanda Nara no se quedó atrás y fue por todo posando desde el Duomo con una filosa indirecta para la China y Mauro. "Mi casa desde hace 17 años", escribió picante.
La venganza de Wanda Nara con el enemigo de Mauro Icardi en Italia
Si bien no hizo referencia a las celebraciones de la China Suárez, Wanda Nara fue por todo mostrándose junto a uno de los mayores "enemigos" de Mauro Icardi.
Aprovechando su paso por Milán, Wanda Nara visitó el estadio San Siro y se fotografió compartió junto a Luciano Spalletti, ex DT del Inter y actual de la Juventus de Turín.
El entrenador tuvo varios entredichos con Mauro Icardi e incluso fue quien decidió quitarle la cinta de capitán luego de que se filtrata información de sus contratos.
Wanda Nara tiró los muebles de Icardi
Días antes, Wanda Nara encendió la polémica subiendo una imagen contundente desde la fabulosa casa que compartían en Milán.
Wanda Nara fue por todo y tiró muebles y objetos de la propiedad, entre ellos el respaldo de la cama matrimonial con un grabado personalizado de sus iniciales "W y M".
"Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando", escribió Wanda Nara junto a la postal que inmediatamente generó un terremoto de reacciones y repercusiones.